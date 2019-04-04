蔡英文登F16V宣示與國軍共戰　李富城：2023才全員裝備

▲蔡英文視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」。（圖／翻攝自蔡英文臉書，下同）

政治中心／綜合報導

共軍2架殲11型戰機1日上午踰越台海中線，進入台灣海峽西南面空域，總統蔡英文對此提出嚴正抗議，她也下令軍方，對於蓄意越過中線的挑釁，須第一時間強勢驅離。蔡英文4日上午視導「空軍第四戰術戰鬥機聯隊」，並登上F-16V座艙，宣示與國軍共戰的決心。然而日前宣布參選立委的氣象專家李富城則表示，「我們要買的F16V，2023年才會全員裝備，有些遠不濟急。」

李富城4日在臉書表示，「我不怕戰爭，我從823搶灘中活過來」，但絕對不會製造戰爭，過去有先進飛機，高昂的士氣，先賢先烈用生命維護這塊土地；如今，台灣要買的F16V，2023年才會全員裝備，有些遠不濟急，待換裝完備後，中國大陸又邁前了一步；再者，台灣兵員不足，有空戰經驗的老兵，包括戰管，指揮，戰術等指管通情均已凋零，就不知這個仗要怎麽打法。

對於美國向台灣出售F-16V戰機的問題，大陸國防部新聞發言人吳謙日前回應，堅決反對美方近日的一系列動作，無論是售台武器，或軍事聯繫，「台灣問題是中國內政，不容任何外來干涉」，對於外部勢力的影響與台獨分子的活動，將採取一切必要措施，捍衛國家領土與主權的完整，維護台海地區的和平、穩定。