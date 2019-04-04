蘇花改南下凌晨3時湧車潮　路上塞爆預計16時後才疏緩

▲▼清明連假首日，蘇花改南向車流自4日清晨3時起，便湧現大量車潮，預計要到4日16時後才會緩解。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

清明連假首日，蘇花改南向車流自4日清晨3時起，便湧現大量車潮，車潮從蘇花改東澳端一路回堵至蘇澳軍人公墓前。蘇澳分局清晨便加派警力於蘇港路沿線、蘇花改入口及蘇澳公路南澳段等易壅塞路段疏導，預計要到4日16時後才會緩解。

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蘇澳警分局表示，蘇花改每小時車流量800輛以下為宜，據公路總局第四區養護工程處數據顯示，4日上午平均每小時車流均破千輛次，超過道路設計負荷。

再加上許多車輛怕塞車改走台9丁線舊蘇花公路，在東澳與蘇花改東澳端出口的車流交會，讓車流去化更加緩慢。因為目前該局交通疏導以蘇花改車流為主，舊蘇花公路東澳端的號誌秒數較短，建議用路人南下還是應行駛蘇花改。

另外，連假首日上午8時至9時，蘇澳地區就發生了8起車禍，雖然都是小事故，但己讓警方疫於奔命。

蘇澳分局呼籲用路人，蘇花改南下花蓮車流量大，預計要到4日16時後才會緩解，身為聰明的用路人請收聽警廣掌握路況，避開交通尖峰時段進入蘇花改，以免造成行車不便。

另遇到塞車仍應配合員警指揮，遵守道路交通規則，相互禮讓保持耐心，若發生交通事故，則會耗費更多時間。