四大官股銀行董座大換血！　民進黨立委：發揮「鯰魚效應」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

記者蔡浩祥／台北報導

官股人事大換血！土銀、第一金、華南金、彰銀等董座全面換手，一度被外界解讀為民進黨內新系、英系之爭。對此，民進黨立委許智傑否認該傳聞，認為一方面是官股銀行高層任期將於5、6月屆滿，再者是以執行力為考量，期待發揮「鯰魚效應」，讓「沙丁魚」繃緊神經 帶動公股銀行「活絡起來」。

這是蘇貞昌上任以來，首度啟動金融人事大洗牌，且這波洗牌幅度相當大，包括土銀董總、第一金董總、合庫金總經理、華南金董事長、彰銀董總都換人，共有8名官股銀行高層調職務。

有關人事調整，據財政部宣布，土銀董事長及總經理分別由合庫銀總經理黃伯川及台銀副總經理謝娟娟接任；第一金董事長由廖燦昌先生接任，並兼一銀董事長。

▲官股人事一覽。（表／記者吳靜君、資料來源／財政部）

另外，一銀總經理由台灣金控副總經理蔡麗雪接任；合庫總經理由該公司副總經理陳世卿陞任；華南金董事長由張雲鵬接任，並華銀董事長。彰銀董事長及總經理分別由土銀董事長凌忠嫄及台銀副總經理黃瑞沐接任。

許智傑指出，官股銀行高層任期將於5、6月屆滿，再者是以執行力為考量，期待發揮「鯰魚效應」，讓「沙丁魚」繃緊神經 帶動公股銀行「活絡起來」。

他表示，「流水不腐，戶樞不蠹」人事更動實屬正常，蘇院長用人還是以執行力為考量 沒有派系和老藍男問題，期許新董座上任後，有更多政策上的積極作為。