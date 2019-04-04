影／苗議員狂語「石虎太多才被撞死」後批保育人士怠惰...動保團體氣炸

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記者許展溢／台北報導

石虎為瀕臨絕種一級保育類動物，苗栗縣議員韓茂賢日前脫口指，10年前調查數量有500隻，根據自己估算「現在應超過上萬隻」，太多了所以才跑到路上被車撞，引來大批網友怒轟。今（4日）韓茂賢批「動保團體太怠惰」，只會拿舊數據。台灣動物保護行政監督聯盟反批，韓茂賢其心可議。

韓茂賢認為，「上萬隻的結果是什麼？石虎老是會跑到路上被車子撞」，他表示，為了防止路殺事件，苗栗縣政府在資源匱乏情況下，所有的重大建設又被保育團體要求要做安全措施，以防石虎命喪車輪，「可是石虎卻太多了才跑到路上來，怎麼辦？難道可以叫各位不要開車經過道路嗎？」

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▲台灣石虎悲歌！時不時就傳出多起路殺事件。（圖／翻攝自Facebook／台灣石虎保育協會）

▲動保團體質疑，韓茂賢推估的上萬隻有科學報告？（圖／翻攝自Facebook／捍衛苗栗青年聯盟）

此說法一出引來眾多網友怒批，今天下午韓茂賢對媒體澄清，保育團體一直以10年前數字，至今沒有重新估算族群數量，未免太怠惰了。韓茂賢認為，應重新計算族群，因簡單來算有1.9萬多隻，但扣掉病死等狀況，推算也有1萬隻。

台灣動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳表示， 台灣黑熊幾年前估算只有幾百隻，但到現在也沒增加，反問該議員是如何推估石虎成長數量？有科學證據或相關報告？何宗勳說，身為一個民意代表有監督地方政府權利，尤其在愛護、保護動物風潮高漲世代，應該是先好好了解情況再來討論。

▲卓蘭鎮石虎公園拍到石虎！呆萌盯看鏡頭。（圖／翻攝自苗栗縣政府）

何宗勳建議，韓茂賢可以找動保團體對話，而不是站在對立面去批評這些保育團體不盡責，尤其民間團體本來就是比較沒錢、沒人力及資源少的一方，站在一個人民立場，該議員如此譴責動保團體其心可議，對事情沒幫助，只有本末倒置。

另外，針對韓茂賢不認為「訂了石虎保護區石虎就會變多」，並指「以前沒有訂猴子保護區，現在猴子也是到處有。」說法，何宗勳強調， 猴子和石虎不一樣，身為一個民意代表有監督的質詢權 ，應和苗栗縣政府農業局一起評估、討論真正需求， 而不是用自己的「以為」去評斷該事件，且若認為民間團體有疑慮，可以搭一個平台去做相關對話，因為隔空放話不是一個民意代表該做的。