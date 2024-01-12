來台灣才知道！北捷初體驗見「7大景象」　他驚呼：很少見

▲捷運居然有擺放文物。（圖／翻攝自小紅書／做夢的Tac）



記者施怡妏／綜合報導

台北捷運乾淨又方便，是許多台灣人和觀光客仰賴的大眾運輸工具，一名香港網友分享搭捷運的心得，發現7個令他震驚的地方，每一站都可以看到廁所，人潮多時，大家都很有規律地排隊上車，最讓他驚訝的是，居然還有放文物，影片掀起網友討論。

網友「做夢的Tac」在小紅書PO出影片，「來到台灣地鐵才知道？！」原來台灣的地鐵叫「捷運」；在不同的捷運站裡都能看見文物；捷運站的廁所超多，每一站都有，而且都會販售衛生紙、衛生棉；站內隨處可看「博愛」兩字，在滿滿是人的車廂，博愛座居然是空的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

遇到人多的時候，大家會有秩序地排隊上車；西門町捷運站廣播有6種語言，國語、閩南語、客語、英語、韓語、日語；捷運內提供多種服務，有置物櫃、i郵箱郵寄服務、公共電話亭、充電區，與其說是捷運站，不如說是便利商店。

▲北捷提供多種服務。（圖／翻攝自台北捷運YouTube）



影片一出，立刻掀起討論，「我們到西門町都覺得自己才像外國人」、「關於在北車地下街迷路一個小時，找不到5號出口的南部台灣人」、「就..真的很便民」、「那個公共電話對一般人來說，是手機沒電的時候用的」、「台灣西門站真的比較特別」、「以前帶小孩在公園玩到，一半小孩要尿尿都會衝去捷運，尿完再出來，不用錢」。

事實上，北捷提供許多免費的東西，不僅站內廁所可以免費借用，還有免費的充電站，而插座設置在車站的無線上網桌子上方，可以一邊充電一邊使用網路；每個捷運站還有為使用電動輪椅、代步車的旅客提供充電服務，也有提供輪椅、老花眼鏡，給需要的民眾。