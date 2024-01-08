德國線上觀光烹飪賽　嘉藥幼保大獲全勝

▲嘉南藥理大學嬰幼兒保育系學生參加德國線上觀光烹飪賽（GTCIC），在「創意兒童餐展示」項目獲得滿堂彩，勇奪4金2銀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

學期末將近，為展現學生學期成效並增加學生實作經驗，嘉南藥理大學嬰幼兒保育系學生參加德國線上觀光烹飪賽（GTCIC），在「創意兒童餐展示」項目獲得滿堂彩，勇奪4金2銀，亮眼成績讓全校師生與有榮焉。

「2023德國線上國際觀光烹飪大賽（GTCIC）」吸引來自韓國、印尼、土耳其、印度、日本、新加坡、馬來西亞、越南、緬甸及台灣等10個國家704名選手一同競技，激盪出很多不同的創意與發想，首次參加比賽的嘉藥幼保系陸彥伶、張家渝、陳苡恩及葉靜茹，卯足全力運用課堂所學，在眾多好手中脫穎而出奪得金牌。

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首次參加比賽就獲得金牌的陸彥伶同學表示，目前大二的她，利用營養學和嬰幼兒餐點與設計所學，以自己孩童夢想想搭乘摩天輪的心願做為發想，結合地瓜、蘆筍、紅黃甜椒及乳酪片等食材，做成摩天輪造型，把小朋友不愛的蔬菜化為有趣造型，鼓勵孩童克服害怕的心理進而願意嘗試蔬菜；同樣獲得金牌的葉靜茹同學則說，為了讓餐點充滿童趣且營養滿分，特別選用可以增加抵抗力且富含人體必需微量元素的玉米筍、小黃瓜搭配豬絞肉及白飯，做成熊貓造型，除了造型可愛吸引目光外營養價值也是百分百。

嬰幼兒保育系主任林佳蓉表示，嘉藥致力推行優質教育，鼓勵學生將平常所學無論是教材開發、婦嬰護理及嬰幼兒餐點與設計等專業技術實際運用於日常生活中，學生首次參加比賽能獲得如此佳績，對學生來說就是最好的鼓勵，未來也將持續鼓勵學生持續強化專業知能，接軌國際為幼教產業做出貢獻。