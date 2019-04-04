前男友「找刺客」朝臉潑酸躲車內看　她回想地獄：皮膚滴到地上

▲前男友設下圈套，找人對艾莉潑酸。（圖／翻攝自推特）



國際中心／綜合報導

英國29歲女子艾莉（Ellie Chessell）2017年與男友分手後，對方聘請一位「刺客」朝她潑酸，導致她身心受創，從頭到腳幾乎都被包紮起來。如今，隨著恐怖情人被判處12年徒刑，她的情況也逐漸好轉，還在大腿處刺青，代表人生再度開始，更有信心面對未來。

《每日郵報》報導，艾莉最初與克勞迪奧（Claudio Gouveia）交往時都很順利，，但兩人到了後期開始容易爭執，她甚至被毆打，頭部被對方緊抓去撞門框，就醫接受縫針後她決定分手。

一段時間過後，艾莉試著透過交友軟體展開新戀情，並出門準備與對方見面，她卻在路上被襲擊，前男友竟然唆使另一位男子對她潑酸。她後來得知，與她在軟體上聊天的其實就是前男友。

Her ex-boyfriend hired a hitman to throw acid on her. She recalls watching her skin 'drip to the floor.' 由 Daily Mail 發佈於 2019年4月3日 星期三

克勞迪奧當時給予埃德蒙多（Edmundo Fonseca）3公克的毒品，要求對方潑酸，自己則在車上目睹過程；兩人最後分別被判處12年與9年徒刑。

遭到攻擊時，艾莉原本還以為是尿液，「因為是熱的，直到3秒後我發現這是酸性的」、「我真的就站在街上，看著我的皮膚滴到地上」。前男友起初還要求潑酸者要對著臉潑，不過埃德蒙多其實不想這麼做，所以最後主要潑在女方的手臂與腹部。

艾莉隨後住進加護病房1個月，情況稍微好轉後才回到英國，她日前上節目訴說這段經歷，決定不要掩飾傷疤，而是選擇在大腿處刺青，圖案有鮮花、愛心與曼陀羅，她非常喜歡成果，「這對我來說是個新開始，也是未來的墊腳石。」

艾莉曾透過聲明表示，自己遭到攻擊後，她與家人好幾個月都像活在惡夢中，「2017年5月發生在我身上的，肉體與精神的傷疤永遠不會癒合，但得知克勞迪奧被判刑後，可以幫助我的生活繼續往前，因為正義終於得到伸張。」