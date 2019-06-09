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極度暖男把「沒有妳活不下去」掛嘴邊　冷靜分辨恐怖情人的徵兆

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文／黃益中（被政治耽誤的兩性網紅）

如何判斷恐怖情人？

多談戀愛很好，但不要被愛情沖昏頭也是要提醒的。當你的男友很認真地對你說出「你是我的唯一」、「我只有你了」、「沒有你我活不下去」這類聽起來很真摯的話，他的生活也真的以你為中心，為了你再也不跟其他朋友聯絡（俗稱有異性沒人性），成天繞著你打轉時，你就得當心了。

因為，你有可能遇到恐怖情人了。

判斷恐怖情人的訊號

恐怖情人跟深深愛你有時候很難分別，不過，有個判讀的線索就是他的重心為何。

請繼續往下閱讀...

如果他有自己的事業、學業要忙，有自己的家人朋友網絡，其餘的時間才會與你約會，這種男友如果分手了，至少他還保有原本的人生，也有安慰的扶持系統，雖然會難過一陣子，但大抵說來還是可以和平分開。

最麻煩的，就是沒有自己人生的男友。

▲▼恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲沒有自己生活的男友，遇到分手課題時往往是最麻煩的。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

當你是他生活的「全部」，不就意味著，如果你跟他分手，他就要「活不下去」了？他在活不下去之前，還可能會先讓你活不下去。

我聽過一個住臺北的女性朋友說，她某任已經出社會的男友，聽到她考上臺南某大學的研究所，很高興地說：「寶貝，我已經準備辭職去找臺南的工作了，我會在你學校附近租一間房子，每天我都在家等你下課，然後做菜給你吃好不好？」

還好這位朋友很理性，她一聽就覺得毛骨悚然，心想：「你放下工作，每天都無所事事在家等我回去，那我跟被人軟禁有什麼不同？」於是她趁早找個理由慢慢疏遠對方，過程中也很怕刺激到對方，還好最後有全身而退。

家庭暴力循環論

社會學家曾提出「家庭暴力循環論」（The Cycle Theory of Violence），這種恐怖情人的發生有其周而復始的循環現象。

一開始往往是在生活事件中不斷累積壓力，稱為「壓力期」，當壓力累積到一定的程度，施虐者無法控制情緒與行為時，產生了所謂的「暴力發生期」。施暴後，加害人會得到部分壓力的抒解，接著對被害人有所歉意，所以會有短暫的「蜜月期」出現。

▲▼恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）
▲遇到恐怖情人很難脫身往往是因為會有短暫的「蜜月期」出現，導致被害者很難離開。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

但是生活壓力並未得到真正的解決，因此仍會繼續累積壓力，使得暴力過程不斷循環。

家暴循環的強度只會越來越大，這一次動手推你，下一次可能就用其他物品來傷害你。為什麼會用循環來形容呢？就是卡在「蜜月期」，加害人會用超乎常理的自虐行為來表達他最深的歉意與愛意，下跪磕頭算還好，我有位女性朋友的前男友是用燙菸疤、自殘、看精神科、吞藥等高強度行為來表示自己的悔意，而且保證「絕對不會有下一次了」。

女性受害者看到眼前這個男人痛哭流涕的樣子，往往會念在舊情，心想：「我再相信他這一次吧。」可是問題就在，你可能沒有下一次了。

女孩們，一定要記住一件事，無論什麼理由，會打女人的男人就不是好男人。

保護好自己，真正愛你的不會是別人，是你的家人。

不正經碎碎念

根據臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心統計，「未同居」親密關係暴力案件，自二○一六年以來，近三年成長了近七成。由於雙方未同住，「跟蹤騷擾」也成了常見的暴力迫害，施暴場所則多在各自的住處，而被害人近八成為女性。

過去「家庭暴力防治法」的保護對象僅止於現有或曾有同居關係者，後來因相關案件層出不窮，二○一五年才修法納入未同居者，俗稱「恐怖情人條款」。

相較過去僅能提出一般傷害告訴，修法後若受暴力對待，經法官裁定即可聲請保護令，讓加害方遠離住所，為人身安全添保障。

東森新聞以前有個節目《社會追緝令》，節目尾聲主持人都會講這句：「深夜問題多，平安回家最好。」談戀愛也是，什麼天長地久都是假的，平安活下來才是真的。

＊本文摘錄自《我的不正經人生觀》

▲▼我的不正經人生觀。（圖／寶瓶文化提供）

作者：黃益中

本文由 寶瓶文化 授權轉載

未經授權，請勿轉載

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