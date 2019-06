孕婦出血就醫被懷疑「與醫師有染」　醋男把她打到流產

▲丹妮爾懷孕時被男友侵犯。(圖/示意圖/取自免費圖庫pexels)

國際中心/綜合報導

英國現年25歲女子丹妮爾(Danielle Gilmour)曾與恐怖情人保羅(Paul Meechan)交往,當時她懷孕了且在流血,便與男友前往醫院檢查,沒想到對方竟懷疑她與醫師有染,她慘遭男子報復侵犯,最後導致流產。如今她公開發聲,希望大家能知道保羅的惡行,避免其他人受害。

《鏡報》報導,事發當時丹妮爾還不到20歲,她已生下一名兒子,再度懷孕的她前往醫院檢查,陪同的人還有保羅,只是男友無法進入診間。這對情侶回到家後,保羅則突然指責丹妮爾與醫師發生關係,他想進行確認。

保羅開始強烈吃醋,要求與丹妮爾有肢體上的接觸,被拒絕後他甚至直接侵犯女方。身心受創的丹妮爾隨後流產,讓她意外的是,保羅沒有悔改,反而變得更加惡劣,有一次還把牛奶倒在她頭上,要她對著鏡頭微笑。

Evil boyfriend raped pregnant partner after accusing her of sleeping with doctor https://t.co/93Oh6Ea8HQ pic.twitter.com/Tauvh11mcg