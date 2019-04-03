影／台南永安橋下沙洲驚見女浮屍　150公分、左手有手鐲

記者林悅／台南報導

台南市安南區與永康區交界之永安橋下，4月3日下午1時21分許，有民眾發現橋下左側沙洲疑躺一個人，經報請台南市消防局會同永康分局前往查處，消防人員以快艇駛往救援，發現該名女子已死亡，警方在死者身上未發現身分證明文件，警方除籲請家中有失蹤者之親友向警方指認外，並報請檢察官相驗中。

▲台南市消防局據報派員前往永安橋下進行救溺任務，惟消防人員發現該名女子已亡，交由警方調查身分及報驗中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方說，3日下午1時21分許，一名林姓民眾發現在台南市永安橋下河堤旁疑似躺著一個人，台南市永康分局警方接報，馬上通報台南市消防局協助派員前往救援。

消防人員到場後，於永安橋放下快艇，駛往永安橋下游1.1公里左側沙洲，查看該名躺在該處的民眾，惟消防人員到場發現，係一名女子且已死亡，即載回運送上岸交由永康分局警方查處。

經警方初步調查，死者女性，身材微胖，年約60-70歲，高約150公分，左手有手鐲，身上沒有任何身分證明文件，警方籲請家中有失蹤者之親友向警方指認外，並報請檢察官相驗中。

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