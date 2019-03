狂吸洋男汗臭…亞洲女爽到翻白眼　德國廣告：是春天的香味呢！

▲亞裔女子狂聞白人男髒衣,並認為是春天的味道。(圖/翻攝自YouTube/Ads of Brands)



國際中心/綜合報導

德國DIY家具公司Hornbach日前推出一支新廣告,廣告中有位亞裔女子大力地聞著白人換下的髒衣服,並在結尾打上「春天的氣味」(smell of spring),廣告播出後遭韓國網友怒指歧視亞洲女性,超過千人連署要求道歉。不過該公司在推特發表聲明表示,廣告只是描述關於春天的香味和多樣性。

▲廣告中亞洲女子買下白人男的髒衣服。(圖/翻攝自YouTube/Ads of Brands)



Twitter用戶Sung Un表示,在德國的亞洲人每天都面臨著性暴力與種族歧視,「我相信Hornbach的廣告將讓德國亞裔面臨更大的挑戰,因為廣告呈現了嘲笑亞洲女性的範本。」他認為Hornbach之所以選擇亞洲女性而不是穆斯林、猶太人、白人兒童來表現「春天香味」,是因為知道會引起爭議,「但亞洲女性就是一個無法出聲的外來人口。」

Hornbach邀請亞裔民眾在3月29日下午3點前進行公開對談,希望能夠透過此舉化解雙方的誤會,不過卻遭網友怒批,早已在公開的社群平台充分表達意見,「我們不是隨時提供給你的亞洲食物外送服務(I'm Not Your Asian Food Delivery Service)。」

I'm Not Your Asian Food Delivery Service: A Response to HORNBACH HOLDING AG's Order of Asian Faces to Their HQhttps://t.co/fziBFda9ww…/status/1111278574651224064#Ich_wurde_geHORNBACHt



Please share and spread! Thanks! pic.twitter.com/VGbAy2SL7y