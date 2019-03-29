狂吸洋男汗臭…亞洲女爽到翻白眼　德國廣告：是春天的香味呢！

▲亞裔女子狂聞白人男髒衣，並認為是春天的味道。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）



國際中心／綜合報導

德國DIY家具公司Hornbach日前推出一支新廣告，廣告中有位亞裔女子大力地聞著白人換下的髒衣服，並在結尾打上「春天的氣味」（smell of spring），廣告播出後遭韓國網友怒指歧視亞洲女性，超過千人連署要求道歉。不過該公司在推特發表聲明表示，廣告只是描述關於春天的香味和多樣性。

▲廣告中亞洲女子買下白人男的髒衣服。（圖／翻攝自YouTube／Ads of Brands）



Twitter用戶Sung Un表示，在德國的亞洲人每天都面臨著性暴力與種族歧視，「我相信Hornbach的廣告將讓德國亞裔面臨更大的挑戰，因為廣告呈現了嘲笑亞洲女性的範本。」他認為Hornbach之所以選擇亞洲女性而不是穆斯林、猶太人、白人兒童來表現「春天香味」，是因為知道會引起爭議，「但亞洲女性就是一個無法出聲的外來人口。」

Hornbach邀請亞裔民眾在3月29日下午3點前進行公開對談，希望能夠透過此舉化解雙方的誤會，不過卻遭網友怒批，早已在公開的社群平台充分表達意見，「我們不是隨時提供給你的亞洲食物外送服務（I'm Not Your Asian Food Delivery Service）。」

I'm Not Your Asian Food Delivery Service: A Response to HORNBACH HOLDING AG's Order of Asian Faces to Their HQhttps://t.co/fziBFda9ww…/status/1111278574651224064#Ich_wurde_geHORNBACHt



Please share and spread! Thanks! pic.twitter.com/VGbAy2SL7y — 요녀석 (@omniaamo) 2019年3月28日

該廣告中，有一名白人男性在花園中汗流浹背的工作，接著將換下的髒衣服、內衣褲送到工廠包裝，最後由一名亞洲女性在販賣機買下髒衣服，還打開來用力地聞著衣服的味道，並露出滿足的微笑。廣告製作公司緩頰表示，這並非種族主義，而是表現出都市生活品質不斷下滑，而以亞洲女性為主的工業城市也是虛構的，並不是指亞洲的任何一個城市。

