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幸福盟批「同志教育」　教育部再圖解：性平教育不會教孩子變同性戀

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▲▼性平教育修法懶人包。（圖／教育部提供）

▲性平教育修法懶人包。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

教育部於日前將現行條文中「同志教育」修正為八個細項、明確定義內涵避免爭議。但下一代幸福聯盟今（29日）仍赴教育部前陳抗，認為教育部忽視公投結果，修正草案是玩文字遊戲，換湯不換藥。教育部再次澄清，教育部尊重公投結果，更特別研擬性別平等教育法施行細則修正草案，並納入性侵害、性騷擾防治教育課程，以充實國民中小學性別平等教育課程內涵。

對於外界誤解的性別平等教育法施行細則第13條修正草案，教育部指出，性別平等教育相關課程，除情感教育、性教育之外，依性別平等教育法第2條、第12條、第14條及第17條等規定，應涵蓋認識及尊重不同性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向教育。

請繼續往下閱讀...

▲▼下一代幸福聯盟暨家長與關心兒少團體聯合記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲幸福盟反對國中小實施同志教育。（圖／記者徐斌慎攝）

教育部近日也製作一張由四組圖片組成的圖檔說明，「性別平等教育法施行細則為何要修？」圖檔上指出，因應2018年公投結果，修正施行細則第13調提供適合孩子的性平課程；教導孩子尊重他人、保護自己、防治性騷擾；落實基本精神，不歧視、不霸凌性別氣質差異的人，最後寫上「謠言勿信」，國中校實施性平教育，不會教孩子變同性戀。

對於今日幸福盟等團體的陳抗，教育部學生事務及特殊教育司專門委員黃蘭琇也表示， 尊重公投結果，近期已召開兩場諮詢會議，第一場邀請提案方和家長團體、性別平等專家學者，教師會與家長會、學生代表；第二場邀集性平專家學者、家長、教師、學生、相關民間團體，並非只聽取一方之詞，修法仍希望回歸性平法尊重、認識的精神。

而教育部也說明，教育部致力促進性別地位之實質平等，消除性別歧視，維護人格尊嚴，厚植並建立性別平等之教育資源與環境，杜絕校園中之性騷擾、性霸凌、性侵害事件。

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關鍵字：幸福盟,同志教育,教育部,性平教育,同性戀

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