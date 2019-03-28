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擔心北京蒐集資料勒索　美下令陸資出售同志交友軟體Grindr

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▲▼美國官員下令北京崑崙萬維科技公司出售同志交友軟體Grindr。（圖／翻攝自Grindr臉書）

▲美國官員下令北京崑崙萬維科技公司出售Grindr。（圖／翻攝自Grindr臉書）

記者朱世凱／綜合外電報導

《路透社》引述知情人士表示，美國國家安全官員下令大陸遊戲業者－北京崑崙萬維科技公司出售旗下同志交友App「Grindr」，原因是這款App所蒐集的個人數據，可能被北京政府用來威脅特定人士。美國官員這項舉措也表明，除了牽涉晶片與武器之類的敏感科技外，美國部分應用程式及社群媒體公司也將限制大陸業者做投資。

知情人士透露，美國官員認為倘若北京要求分享Grindr用戶的資料，北京崑崙萬維科技股份有限公司就只能聽從，這迫使美國海外投資委員會近日下令該公司出售資產。據悉，北京崑崙萬維在2016年，用9300萬美元（約新台幣28億元）拿下Grindr的60%股權，去（2018）年再以1.52億美元（約新台幣46億元）收購餘下股權，目前試圖將Grindr賣到當初支付價格的2倍。

報導指出，Grindr自稱是全球最大的同性戀、雙性戀，跨性別和酷兒的最大交友應用程式，截至2017年，App就擁有2700萬用戶；不過該公司蒐集用戶提交的個人訊息，包含這些人的位置以及一些隱私照片資訊，甚至是愛滋病毒帶原狀況等，都可能被用來勒索美國官員或是經過身家調查後，擁有安全等級的相關人士。

美國聯邦機構人事管理局（Office of Personnel Management）2015年曾爆出資料外洩案，當時情報官員懷疑，是北京當局在幕後操弄，從此美國海外投資委員會（CFIUS）就越來越擔憂大陸政府濫用個資。美方也指，大陸政府會威脅企業主管或不經正當程序予以拘留，讓企業或員工無力被迫接受要求。

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關鍵字：Grindr,同志,交友軟體,北京崑崙萬維科技公司

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