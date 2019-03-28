　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

汶萊殘酷刑法下周上路　同性戀將「被亂石打死」、偷竊斷手腳

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼同志,同性婚姻,同性戀。（圖／達志示意圖）

汶萊通過新刑法，同志將會被亂石打死。（圖／達志示意圖）

記者錢玉紘／綜合報導

東南亞的小國汶萊將於4月3日通過一項新法案，內容包括將觸犯通姦罪以及同性戀的人以「石刑」（即以亂石打死），竊盜罪則是會被罰斷手斷腳。人權組織則是立即譴責這項刑罰殘忍、不人道，督促其他國家一起呼籲汶萊修改法律。

綜合外媒報導，汶萊的新法律從下周開始實施，被發現通姦或是同性戀的人都要接受石刑，同時還會有大批穆斯林在一旁觀看行刑過程。在2014年時，汶萊政府公布的新刑法是根據伊斯蘭律法所訂，因此也僅適用於穆斯林，但當時受到許多反彈聲浪，導致立法過程緩慢，最新實施的刑罰則是於去年底悄悄在網站上公布。

當時汶萊蘇丹兼總理包奇亞（Hassanal Bolkiah）在宣布新法律時提到，政府不期望其他人明接受獲同意這項法律，但只需要以尊重國家的方式尊重新法令就行了。除了反對同性戀、通姦之外，凡是竊盜的人也會受到截肢的刑法，初犯者會被砍掉右手，之前該國也頒佈了禁止賣酒的法令。

國際特赦組織汶萊研究員瑞秋（Rachel Chhoa-Howard）在聲明中表示，「通過這樣不人道的法案讓人當震驚，汶萊必須馬上停止這些惡毒殘酷的刑罰，並且根據人權義務修改其刑法，國際社會也必須趕緊譴責汶萊準備實施殘忍處罰的舉動」。

ET快訊
「串珠當粉圓吞」寶寶窒息慘死　阿嬤一句冷言讓媽媽陪著走
嚴懲酒駕！政院修法：酒駕累犯致死最重「無期徒刑」
星巴克限時4hr買一送一！台灣限定保育動物杯超可愛網暴動
勝利夜店「台灣林太」財力起底！砸9.3億首爾置產當GD鄰居

關鍵字：刑法,人權,國際特赦組織,汶萊,同志,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

波音737 Max更新4大細節曝光！警報系統免費裝　最快6周復飛

深夜加油遇搶劫　男大生「超猛奪槍」兄弟揍到歹徒求饒

「機位超賣」把人趕下飛機！起飛前驚覺「女兒失蹤」　母暴怒求償234萬

泰國大選結果延宕至5月出爐　7反對黨組「民主陣線」力抗軍政府　

開藍寶堅尼炫技！神迴轉撞牆秒變廢鐵　車主爬出駕駛座爆哭

金正男之子疑獲FBI庇護！　「金氏宗孫」成金正恩下個目標？

20歲女2個子宮都受孕　生完1胎「隔26天」又產下龍鳳胎

紐航乘客「帶槍登機」未通報！多人被趕下機　機師：我們不能冒險

男子失蹤數月「屍變」！　雙眼被挖出「只剩窟窿」躺熊窩裡

拜金媽出國頭等艙自拍　老公小孩「全丟經濟艙」學當平凡人

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

波音737 Max更新4大細節曝光！警報系統免費裝　最快6周復飛

深夜加油遇搶劫　男大生「超猛奪槍」兄弟揍到歹徒求饒

「機位超賣」把人趕下飛機！起飛前驚覺「女兒失蹤」　母暴怒求償234萬

泰國大選結果延宕至5月出爐　7反對黨組「民主陣線」力抗軍政府　

開藍寶堅尼炫技！神迴轉撞牆秒變廢鐵　車主爬出駕駛座爆哭

金正男之子疑獲FBI庇護！　「金氏宗孫」成金正恩下個目標？

20歲女2個子宮都受孕　生完1胎「隔26天」又產下龍鳳胎

紐航乘客「帶槍登機」未通報！多人被趕下機　機師：我們不能冒險

男子失蹤數月「屍變」！　雙眼被挖出「只剩窟窿」躺熊窩裡

拜金媽出國頭等艙自拍　老公小孩「全丟經濟艙」學當平凡人

朱立倫：「蔡賴之爭」中間牽扯很多政治陰謀與騙

中埔菸草檢驗廠變身高檔日照中心　嘉縣日照更進步

賣菜郎韓國瑜回台了！　韓粉號召萬人接機力挺

反核方被激到！4月27日北高大遊行　開砲火反擊核電勢力

蘇貞昌：不必累犯！酒駕致死隱含惡意「可處死刑」

10大高薪工作大公開！　工程師含金量最高月薪中位數破8.5萬

開窗即見！「高雄凶樓」第一排景觀　低於市價1成30戶賣光

國台辦：要把「31條惠台措施」落實到位　繼續推台胞受益措施

好市多收納神物！免螺絲組裝、負重達2000kg　網推爆：我家有3組

招商200億被批「割稻尾」　民進黨：盧秀燕招商9000億才算贏

國際熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰..

22歲男「漂蓄水池8月」　居民..

假面閨蜜陪產　順便外遇她孩子的..

29歲男帶小三回家玩3P　46..

大G佬床戰害老婆送命？驗過後...

正妹闖鐵軌自拍　遭火車「撞成碎..

15歲正妹鐵軌自拍...下秒遭..

2個子宮都受孕　剛生完26天又..

夜店開成年趴遭「強打針」　她直..

他用0.5折買頭等艙...還獲..

國中少女懷狼父小孩　生下馬上被..

AV女優今井夢露　2片賺600..

13歲清純妹遭母用燙石滾胸　阻..

他靠10％血復活　蓋白布21分..

更多熱門

相關新聞

受刑人爭人權　打贏官司免唱軍歌

綠島監獄謝姓受刑人，不滿監獄管理人員要求他唱軍歌、答數，打起官司獲勝。而他先前也因稱呼管理員「獄卒」，又在書信中批評監所，最後被監所處罰，當時他聲請釋憲，獲大法官會議做出釋字755號解釋，宣告相關作法違憲。可見爭取人權，不必分貴賤高下，只要有必要，就要爭取！

夜店殺警案　曾威豪劉芯彤發回餘定讞

南港輪胎老臣A回扣　二審判賠近6000萬

檢察長關說　法務部：暫調離首長職

宣昶有、王敏離婚官司　二審判准離婚

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

妻拒行房　夫看監視器見她1周帶小王回家4次

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

22歲男「漂蓄水池8月」　居民哭：水鹹鹹的

扁狂罵韓國瑜　「當總統大家一起死」

北市酒駕男撞18車　遭逮態度囂張

星巴克「限時4小時」買一送一！

貨車司機長按喇叭　目睹同事輾斃海軍女下士

高雄一夜三起鬥毆！20少年談判「白車撞人群」

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面