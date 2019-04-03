柴油車引擎過熱、無預警降速　交部下周發文馬自達「二度召回」

▲Mazda CX-5部分車型也有搭載SKYACTIV-D 2.2 L柴油。（圖／翻攝Mazda）

記者賴文萱／台北報導

馬自達（Mazda）柴油車在台灣發生引擎過熱、無預警降速等問題，去年底馬自達雖有召回車輛改正，但在改正後，仍有車輛繼續發生這樣的狀況。對此，交通部表示，最慢下周就會發出公文給馬自達，要求回覆第二次全面召回改正時程，預計共有1萬1459輛車將被召回。

Mazda CX-5、Mazda6柴油車在台灣共有1.1萬輛，據統計，光是冷卻水外溢故障就有數百件以上，還尚未包含鏈條斷裂、感知器失效等故障數量統計。另外，更發生引擎超溫、限速、失速、油門無感應、煞車無反應狀況，影響行車安全。雖然馬自達去年10月起有陸續召回車輛，但仍有車主持續發生問題。

請繼續往下閱讀...

▲▼馬自達柴油車召回後，仍有車輛持續發生故障。（圖／立委黃國昌辦公室提供）

今年1月中，上百位馬自達車主包圍交通部抗議，要求交通部啟動啟動安全性調查，當時交通部承諾會在3月29日前，給陳抗者書面回應。立委黃國昌上午在立法院交通委員會質疑，時間已經過了，但卻未見交通部對外說明，怒批「官員帶頭放羊，人民如何信任？」

▲立委黃國昌質詢馬自達柴油車瑕疵問題，要求交通部負起責任，進行安全性調查。（圖／記者賴文萱攝）

黃國昌更說，車安中心做的的安全性分析報告，竟說「引擎運作安全與否非關車輛安全法規規範範疇」，還幫車商繼續擦脂抹粉，車輛不安全卻不大聲說，無效召回也不質疑，他要求交通部要在2周內要出面召開記者會說明，並要交通部負起責任，進行安全性調查。

對此，交通部路政司監理科科長趙晉緯表示，據統計，全台共有1萬1459輛馬自達柴油車，之前有7000多輛車已經召回改正，但仍有2、30輛車重複發生問題，這代表第一次改正時並沒有把問題找出來。

交通部指出，依照車安中心的報告結論，最慢下周就會發出公文給馬自達，要求他們回覆何時會辦理第二次召回改正時程以及要把第一次召回時沒有檢測出來的問題找出來。若馬自達不願意召回改正，就會進入強制安全性調查，屆時交通部將可要求車商在一定期限內完成車輛召回，如果車商沒有完成，可依公路法第77-1條規定開罰30萬以上150萬以下罰鍰，並得連續開罰。