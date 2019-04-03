宜蘭大眾科學日開幕　讓民眾認識、親近並應用科學

▲宜蘭大眾科學日3日開幕，讓民眾與學生們，認識科學、親近科學，進而願意學習及應用科學。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

國立宜蘭大學奈米科技中心團隊，為提供蘭陽地區民眾及學生利用科普遊戲學習科學常識的機會，結合宜縣府、自然科領域輔導團及宜縣內各國小，舉辦「宜蘭縣大眾科學日」活動，3日上午於宜蘭市中山國民小學舉辦開幕典禮，現場並有得獎作品演示，啟動2019年度的宜縣大眾科學日。

宜縣「大眾科學日」開幕式中，除了有中山國小竹杵及安格隆即興表演外，另頒發科普遊戲創意賽得獎作品，包括榮獲特優的中華國中盧宥綱同學「滴管哨子」、優選第2名宜蘭大學宋偉禎、吳承睿、江家銘「神奇噴泉」、優選第3名的中山國小李彥廷、林宜辰與南屏國小陳繹安同學合作「混水摸魚」以及佳作等11項作品。另也邀請得獎作品現場演示。

宜大奈米科技中心表示，大眾科學日科普活動分別由國華、三星二所國中，及三民、新生、同樂、岳明、四結、五結、黎明、中山、光復、公正、東興、中興、北城、育英及金岳等15所國小承辦，分別於各校辦理科學闖關遊戲，並邀請家長、鄰近社區民眾及媒體共襄盛舉，估計將會超過一萬名師生及民眾參與本屆科普闖關遊戲的活動。

大眾科學日活動是由宜大奈米科技中心教授陳輝煌，帶領的計畫團隊培訓國中小教師與宜大學生為種子師資，再由種子師資輔導各校畢業生（或高年級生）科普遊戲海報設計、模組製作、內容講解等訓練，培養學生們設計、規劃動手做實驗活動內容，從中主動學習科學知識，同時讓參與科普遊戲的學生及民眾認識科學、親近科學，進而願意學習及應用科學。

相關活動訊息請參閱國立宜蘭大學奈米科技中心網頁（http://cnt.niu.edu.tw/），或洽奈米科技中心黃欣怡助理，電話（03）9317066，傳真（03）9310281，或email：xinyie1101@gmail.com。