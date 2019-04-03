典當賓士簽賭輸800萬　前六福皇宮主廚搶完銀行先贖車下場慘

▲游男曾代表六福皇宮參加廚藝大賽，並在西式烹調項目獲得銅牌。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

前六福皇宮主廚游甯鈞（29歲）去年12月28日搶劫新北板橋陽信銀行，得手334萬6000元，但案發28小時內就被警方逮到，新北地檢署本月2日依照加重強盜罪和竊盜罪將他起訴。至於為何會鋌而走險，游男供稱，是因為自己沉迷線上賭博，欠下800多萬元的債務，向友人借錢還把賓士車典當掉想再賭一把，沒想到全部輸光，走投無路之下才會選擇犯案。

外型陽光、亮眼的游甯鈞在料理界小有名氣，原本在六福皇宮擔任主廚前途一片光明，卻因為沉迷簽賭百家樂等線上賭博，不僅輸光積蓄，還欠下800多萬元的債務，無奈之餘才把自己的賓士愛車拿去典當，換到90萬元的現金，再向朋友借錢籌出一筆費用，希望能一舉翻身，沒想到還是輸光光。

走投無路的游男想起自己曾計畫要搶銀行，當時因為偷到機車後猶豫不決，被警方攔查宣告失敗，這次實在是沒有辦法，才會決定再度鋌而走險；他在2018年12月28日跑去新北板橋陽信銀行搶劫，一共得手334萬6000元，犯案後隨即騎車前往蘆洲，將贓車丟棄後再到流動廁所換衣服，接著搭乘計程車到當鋪贖回愛車，最後躲回位於板橋的住處，但還是在案發28小時內被逮捕。

游男落網後面對媒體相當沉默，對於為何要賭博、搶銀行等問題都不肯多做回應，僅希望債主們不要為難母親，同時承諾出獄後一定會還錢。新北地檢署2日依照加重強盜罪和竊盜罪起訴游男；另外撿到遺失的10萬元贓款的徐姓男子，則依侵占遺失物罪另案偵辦。

▼游男持玩具槍搶銀行，並聲稱「我不想傷害大家，只想要錢」。（圖／記者陳豐德翻攝）