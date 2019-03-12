專偷「原味內衣」　糗！警察找上門時還穿在身上

▲警方經採證指紋找到居住在隔壁棟樓、有妨害性自主前科的李男，前往房間搜查時，赫然看見李男正穿著失竊的內衣褲，當場人贓俱獲。（圖為示意圖，與新聞事件無關／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名有妨害性自主前科的李姓男子，利用租屋處頂樓陽台攀爬到鄰居陽台，數次竊取女性貼身內衣褲，警方循線逮獲李男時，失竊的內衣褲還光明正大的穿在他身上，當場人贓俱獲。新竹地院判李男有期徒刑10個月，可易科罰金。

李男有著與眾不同的特殊癖好，2018年7月間夜晚，他在竹北租屋處從二樓陽台攀爬到隔壁專租女性的小套房陽台，打開未上鎖的窗戶，成功偷了件掛在竹竿上的黑色內衣。李男帶回房間後「聞香」完後再穿在身上，但他仍不滿足，隔日凌晨再度潛入套房陽台，打開洗衣機竊得鄧女洗好還未晾曬的黑色內衣、2件藍色內褲及5件運動背心等貼身衣物。

黑色內衣失主鄧女下班回家，正準備要去洗衣機拿出衣服曬，卻發現僅有貼身衣物不翼而飛，鄧女直覺遇到變態因而報警。警方經採證指紋找到居住在隔壁棟樓、有妨害性自主前科的李男，警方前往房間搜查時，赫然看見李男正穿著失竊的內衣褲，當場人贓俱獲。

李男坦承犯行，法官調查，39歲李男才因妨害性自主被判刑9年6個月，2014年5月假釋出獄，5年內再犯本案。法官審酌，由於所竊財物非鉅，且2名被害女性都已領回衣物，依踰越安全設備侵入住宅竊盜罪和踰越牆垣侵入住宅竊盜罪，判應執行有期徒刑10個月，可易科罰金。

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