共機越線國民黨零質疑　館長322字嗆：連尊嚴都可以不要

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網搜小組／綜合報導

中共解放軍上月31日派出2架殲11戰機穿越台海中線，本月1日又派遣3架軍機經由日本宮古海峽飛往太平洋進行遠海長訓。「館長」陳之漢2日晚間在直播中評論這件事，3日凌晨更是在臉書PO文痛批，發生這樣的事情國民黨居然沒有人跳出來指責，「如果一個國家政黨連尊嚴都可以不要，對得起先祖先烈嗎？」

館長3日凌晨2點多在臉書PO出一篇322字的文章，開頭第一句話先強調自己不支持台獨，而且最近民進黨執政表現太差，讓他漸漸欣賞起國民黨，但近日共機穿越台海中線，等同於威脅到國家領空，國民黨居然都沒有人跳出來指責，「如果一個國家政黨連尊嚴都可以不要，那你對得起先祖先烈嗎？」

雖然館長在直播中酸嗆共機一事只是飛過來嚇人的小朋友行徑，但他在臉書PO文的最後也不忘強調，自己還是很愛大陸同胞，而且台灣人從來不挑戰也樂於兩岸人民一起共創美好未來，「還是一句話，我愛中國人，但我討厭共產黨。」

▲館長PO文分享自己對共機穿越台海中線一事的意見。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

而對於中共解放軍近日動作連連，總統蔡英文1日上午召集國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、參謀總長李喜明等首長，指示軍方對於蓄意越過中線的挑釁行為，務必在第一時間予以強勢驅離，同時也向北京當局提出嚴正的抗議，希望不要刻意挑釁、製造事端或試圖破壞台海的現狀。