2人4手「狂挖收銀機」　網友譏：兩支螺絲起子就想物理破壞

▲監視器清楚拍下2名笨賊手忙腳亂地想挖開收銀機，卻宣告失敗。（圖／翻攝網路，下同）

記者陳凱力／新竹報導

一間米粉廠遭到3賊行竊，2名在收銀機前的小賊搞了半天就是開不了，最後只好與門外把風的一起收工離開。店家也表示「店裡米粉很多就是沒有錢」，更對三名空手而回的小偷酸了句「辛苦了」。警方已受理報案，仍在追緝中。

新竹市一間米粉廠遭闖空門，一名頭戴鴨舌帽的偷兒先用螺絲起子準備撬開收銀機，卻不得其門而入，怎麼轉怎麼扭都打不開，另一名「拍檔」看他笨手笨腳，搞半天還沒成功，就怕時間一分一秒過，兩人會被逮住，於是也加入開鎖行列，只是2人4手瞎忙了1分多鐘，最後只好雙手空空的離開。

兩名笨賊手忙腳亂的影片也讓米粉場老闆好氣又好笑，米粉廠調閱監視器後才發現廠外還有一個「把風的」，米粉廠更把監視器影片PO「新竹爆料公社」調侃「小偷！！三個笨賊……（1個在外把風兩個進來）」。

2名笨賊的行徑也引起網友討論，「幹嘛不整台搬走...？」、「真的是笨賊，好像沒成功」、「偷啥？只看二人四手挖掘」、更有網友取笑「太不專業了，兩支螺絲起子就想物理破壞，起碼也帶這支才夠力」，米粉廠也回應，「店裡米粉很多就是沒有錢」讓3名笨賊白忙一場，表示辛苦。

新竹市警方表示，已受理報案，也在進行調閱監視器及附近相關畫面，目前已知3人是以步行方式到米粉廠做案，仍在追緝中。