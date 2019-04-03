韓國瑜是國民黨的趙雲？　羅智強：關羽張飛都被砍死了

▲羅智強把韓國瑜比喻為趙雲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

高雄市長韓國瑜雖然已經多次表態不選2020總統大選，但是民進黨仍然將韓國瑜視為2020最大勁敵。國民黨台北市議員羅智強在新聞節目《關鍵時刻》當中分析現在藍軍支持者彷彿出現「趙雲不出如蒼生何」的集體焦慮，讓關羽張飛都被砍死了。

主持人劉寶傑表示，在整個選舉的過程裡面，要累積什麼「相罵本」，現在民進黨就是不斷地累積相罵的本錢。

羅智強表示，藍軍現在集體焦慮，這集體焦慮出現兩件事情叫做「趙雲不出如蒼生何」你還有關羽、張飛、馬超、黃忠啊，可是沒辦法，大家都一直在「拱趙雲」，拱到最後把關羽、張飛、馬超、黃忠全部都砍死在營帳裡面！回頭到最後就會發現一個事情，韓國瑜上下不得啊，「你怎麼退？」今天整個蜀軍大將只剩趙雲一人，你怎麼退？

▲羅智強說，「趙雲不出如蒼生何」。（圖／翻攝自關鍵時刻youtube）



羅智強說，其實本來國民黨不是沒有關羽、沒有張飛，本來朱立倫還有一搏的機會。

主持人劉寶傑說，而且朱立倫當時所有的民調，他是贏賴清德、他當時也是贏蔡英文的。

羅智強說，可是經過這四個月，完全是在搞朱立倫嘛！搞到朱立倫自己聲勢被國民黨自己搞垮，現在就出現一個問題，韓國瑜不選誰選？現在這一段時間一直拱拱拱，把所有的關羽、張飛都搞成二軍了。

羅智強說，韓國瑜在這個時間點會發現，黃袍越編越大、越織越華麗那都是拜民進黨所賜，當不只民進黨在逼他，包括藍軍也在逼他的時候，「雖然我認為韓國瑜要選越晚越好，可是現在已經逼到這個程度，有可能等到6月5號嗎？逼到韓國瑜說了一句堅持不考慮2020，光這一句就已經軍心浮動了」。

主持人劉寶傑問，可是兩軍對決，一定是希望對手是比較弱的將領，可是非要拱韓國瑜出來對韓國瑜有什麼好處呢？

羅智強分析，兩軍對決當然是選對方弱的，可是現在不是兩軍對決啊，是三家對決啊，而且很抱歉「綠還是最小咖的」，所以在藍綠白三家對決的情況下，如果真的是選到藍軍弱將的時候，是柯文哲賺到啊，綠軍盤算起來最大敵人不是國民黨，大家都搞錯了，第一優先不是打韓，民進黨一直在打韓國瑜為的是邊緣化柯文哲，即便是國民黨最強將，可以激發民進黨的團結力，民進黨還是有可能輸，輸的機率還不小，但是已經是在所有排列組合裡面最好的組合。