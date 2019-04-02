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中原特教系學生發表創意專業教學　給孩子快樂成長學習

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▲中原特教系學生發表創意專業教學

▲張潔語(左)同學等人設計親子互動團體遊戲，研究其對疑似自閉症幼兒的幫助。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「有愛、懂教，更要有教的方法。」針對特殊發展的孩子如何教育？中原大學特教系的應屆畢業生，結合了創意及專業進行畢業專題實作，2日於兒童節前夕發表，有親子互動、幼兒律動、手指謠等課程；其中還有針對注意力缺陷過動症兒童(ADHD)設計的教材教具，期讓每個孩子都能快樂成長和學習。

中原大學特教系主任曾淑賢指出，該校是全國私立大學中唯一設有特殊教育系的學校。特殊發展的孩子需要更多同理心的關心及更多元的資源協助，因此特教系的學生必需要有跨領域合作的能力與經驗，並要結合創意和專業，才能妥適地服務更多需要幫助的孩子。▲中原特教系學生發表創意專業教學

▲學生設計創意教材，以真實情境培養學童數學科之問題解決能力。▼為訓練注意力缺陷過動症兒童執行能力，學生發展一套卡牌遊戲。（圖／中原大學提供）▲中原特教系學生發表創意專業教學

在特教系的應屆畢業生，結合了創意及專業進行畢業專題實作，有親子互動、幼兒律動、手指謠等課程；例如張潔語同學等人與中原大學特殊兒童家庭支持研究中心合作，共同完成15週、共30堂的親子互動團體課程，探討親子互動團體對主要照顧者及疑似自閉症幼兒的影響與幫助。

另一組學生則針對注意力缺陷過動症兒童(ADHD)設計教材教具，發展出一套以魔法王國為背景的桌上型卡牌遊戲，透過遊戲規則去融入想要訓練的技巧與能力。吳昭誼同學說，ADHD孩童比較容易衝動或暴走，透過遊戲可以訓練兒童的行為控制、優化排序及隨機應變等能力，這套桌遊教具不僅適合孩童，也很適合大人。▲中原特教系學生發表創意專業教學

來自香港的僑生譚利航和同學利用廢棄的彈簧床及木板搭組一間地震防災屋、上方還垂掛模擬墜落物，進入其中彷彿置身地震發生的當下，希望讓孩童透過遊戲體驗地震的可怕，進而加強對防範地震災害的認知。

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關鍵字：中原特教系.過動症兒童.教材教具

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