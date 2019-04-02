陳明義送陸委會「溫體豬屎」：陳明通你豬狗不如！

▲陳明義帶豬、獒犬抗議。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇、林銘翰／台北報導

陸委會主委陳明通接受電台專訪表示，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」引來各方圍剿。新北市議員陳明義與桃園市議員舒翠玲2日帶著豬隻與獒犬到陸委會抗議，要陳明通下台負責。

陳明義氣憤表示，「只因為我們想吃飽，你就把我們當作豬、當作狗，我今天帶著你口中的畜牲，告訴你（陳明通），你豬狗不如！」蔡英文總統吃飽沒？蘇貞昌院長吃飽沒？陳明通院長吃飽沒？如果沒吃飽，有帶了一桶溫體豬屎要給你們。要求蔡英文、蘇貞昌出來講話，你們在挑撥人民感情，呼籲政府表明立場，以正視聽。

▲陳明義貼滿抗議海報。（圖／記者林銘翰攝）

舒翠玲表示，陳明通道歉不夠，蔡英文與蘇貞昌必須道歉，沒有辦法讓人民吃飽，還說風涼話諷刺農民，並要求陳明通下台負責。

▲陳明義抗議陳明通。（圖／記者林銘翰攝）

陳明通爆出「禽獸說」，讓高雄市長韓國瑜反擊「書讀到狗的肚子裡」，對此，陸委會一早召開臨時記者會說明。陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，對我們是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，我跟大家說抱歉」，「我並沒有針對韓市長」。

但就在道歉這者會結束沒多久，新北市議員陳明義與桃園市議員舒翠玲帶了黑豬與狗到現場抗議，並拿著桶裝「溫體豬屎」大吼，「如果你不讓我過，我就衝進去」。現場員警表示，陳明義有虐待動物之嫌，要求抗議群眾離開；最後雙方協調後，陳明義留下豬與狗，僅拿著桶裝豬屎進入陸委會表達訴求。

陳明義改送陸委會一桶「溫體豬屎」，陸委會派代表接受，陳明義表示，三點訴求，第一，請蔡英文表示態度，第二，請蘇真昌撤換陳明通，第三，請陳明通接受豬屎，不然就自己請辭。