不滿「禽獸說」　陳明義帶「桶裝豬屎」陸委會前抗議

▲陳明義（左二）抗議陳明通現場。（圖／記者林銘翰攝）

大陸中心／綜合報導

就在陸委會主委陳明通2日上午召開記者會道歉後，國民黨新北市議員陳明義手上提著「溫體豬屎」與豬、狗到現場抗議。陳明義提出「三大訴求」並高喊，「人民只為了三餐的溫飽，就要被你們罵豬狗不如」，「中共戰機飛過來我不害怕，這樣的政府官員當人民是豬狗，我真的很害怕！」

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陳明義指出，這次來抗議有三大訴求，「第一、請總統出來表達立場，第二、請行政院長蘇貞昌撤換陳明通，第三、如果陳明通還知廉恥請自請下台」。

▲陳明義在牆上貼滿抗議海報。（圖／記者林銘翰攝）

陸委會主委陳明通在1日上廣播專訪時爆出的「禽獸說」，讓高雄市長韓國瑜反擊「書讀到狗的肚子裡」，對此，陸委會一早召開臨時記者會說明。陳明通在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，對我們是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，我跟大家說抱歉」，「我並沒有針對韓市長」。

但就在道歉這者會結束沒多久，新北市議員陳明義與桃園市議員舒翠玲帶了黑豬與狗到現場抗議，並拿著桶裝「溫體豬屎」大吼，「如果你不讓我過，我就衝進去」。現場員警表示，陳明義有虐待動物之嫌，要求抗議群眾離開；最後雙方協調後，陳明義留下豬與狗，僅拿著桶裝豬屎進入陸委會表達訴求。

▲▼陳明義帶豬、獒犬抗議。（圖／記者楊亞璇攝）

陳明義表示，「如果人民只為了三餐的溫飽，就要被你們罵豬狗不如，如果蔡總統蘇院長不出來，我懷疑這是民進黨一貫的策略；中共戰機飛過來我不害怕，這樣的政府官員當人民是豬狗，我真的很害怕！今天我帶著兩個害的寶貝，我們要來告訴陳明通主委，你吃飽沒？如果你還沒吃飽，這邊有溫體的豬屎給你；如果你已經吃飽，那你就跟你口中的豬狗一樣！」

陳明義表示，在「禽獸說」出現24小時過後，「總統不說話、院長不吭氣、主委還嘻皮笑臉，如果你們沒有狡辯，我不會來！但你們今天說不是針對韓國瑜，那就是針對人民！所以我今天帶了豬屎，可以麻煩交到主委手裡嗎？我今天不談統獨，只談人民竟然被羞辱成禽獸，我今天的主軸就是要問陳明通吃飽沒，如果沒吃飽，這桶豬屎給他；如果吃飽了，他就是他嘴裡說的「豬狗不如」。