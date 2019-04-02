顏寬恒批陳明通不知民間疾苦　「比禽獸更XX的主委」

▲國民黨立委顏寬恒。（圖／本報資料照）

政治中心／綜合報導

陸委會主委陳明通「禽獸說」掀起輿論爭議，許多藍營人士紛紛表達撻伐，更要他下台負責。對此，國民黨立委顏寬恒2日在臉書抨擊，陳明通不知民間疾苦，還用電影片名諷刺「比禽獸更XX的主委」。

陳明通昨天接受廣播專訪時提到，「人不只是為了生活而已，人如果只求溫飽，和豬狗禽獸有什麼差別？」顏寬恒批評，這句話充分表達了高官與人民的距離，在高官的生活中不知道甚麼是月初領薪水，房租、學費、安親費、孝親費、水電瓦斯...剛好把薪資掏空，全家人吃飽穿暖僅僅是卑微的需求。

顏寬恒說，是這些人一票一票把你們送進總統府、行政院，這些人一輩子安安分分追求生活的平實，難道就是陳主委等人說的豬狗禽獸嗎？

嚴寬恒喊話，希望這位沒餓過肚子的主委，走出辦公室，聽聽民間疾苦，看看有沒有人為你的言論歡呼，廣大的台灣鄉親到底是要「先顧腹肚還是先顧佛祖。」

對於禽獸說掀起爭議，陳明通2日在記者會中鞠躬道歉表示，「共機穿越海峽中線，對我們是從未有過的壓力」，「拚經濟的過程當中還是要照顧到主權，過程中當然出現一些措辭不恰當、一些不舒服，我跟大家說抱歉」，「我並沒有針對韓市長」。

▲陸委會主委陳明通鞠躬道歉。（圖／翻攝陸委會臉書）