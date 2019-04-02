只求吃飽=禽獸？他翻出照片：蔡英文7年前也曾說「三餐溫飽」

▲蔡英文7年前也曾說人民要「三餐溫飽」。（圖／取自洪孟楷臉書）

記者徐政璿／台北報導

高雄市長韓國瑜3月底前往大陸，簽下52億的農產訂單、MOU，直言要讓高雄發大財。陸委會主委陳明通1日接受廣播訪問時表示，「如果我們人只為了生活、吃得飽就好，跟豬狗禽獸有什麼差別？」此話一出，在政壇掀起波瀾。國民黨文傳會副主委洪孟楷也翻出7年前的照片，發現總統蔡英文當時也曾在臉書上寫著「人民要安定，是穩定工作和三餐溫飽」。

洪孟楷表示，陳明通一席追求溫飽是「豬狗禽獸」說，引發全國譁然，而2012年的蔡英文在拚總統大選最後幾天，曾在臉書上寫著「人民要安定，是穩定工作和三餐溫飽」，以陳明通的邏輯來說，2012年的蔡英文是把人民當成豬狗禽獸看待？而更想知道現在的蔡英文總統，是否同意人民追求溫飽卻被陳明通大罵豬狗禽獸。

洪孟楷指出，人說不怕神一般的對手、只怕豬一般的隊友，在蔡英文爭取黨內初選之際，陳明通一席「禽獸說」，恐怕奠定了蔡英文創造歷史的基石，中華民國直選總統以來，第一位爭取連任失敗的總統，即將確定。

洪孟楷說，過往蔡英文在野時，對著當時執政的馬英九政府大肆批評，更曾公開表示「人民要的安定很簡單，不是要抽象的經濟成長率，只要工作穩定、三餐溫飽。」然而如今卻放任陸委會主委批評追求溫飽是豬狗禽獸行為，看來格外諷刺；而當時蔡英文更曾批評「這個政府不知自己錯在那裡，還怪說是人民誤會了。」現在角色對調後，這兩句話原封不動還給蔡英文，以及他所率領的團隊，真是爛到透進骨子了！

洪孟楷痛批，陳明通就是歧視安分守己、求三餐溫飽的台灣人民，而蔡英文放任陸委會主委對於民眾歧視，且打臉過去的自己，這樣的政府已經無法再令人民期待，要求陳明通對自己所說言論向台灣人民道歉；不道歉，就在2020用選票讓他永遠自然淘汰。