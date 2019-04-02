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最薄處僅20公分！網美景點「紙片樓」超驚悚　竟可塞40多戶

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▲▼ 。（圖／視覺中國）

▲「紙片樓」遠遠望去薄如紙翼。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

這真的能住人嗎？近日網路上流傳一個超熱門的「紙片樓」網美景點，整棟樓最薄的地方僅只有一塊磚頭的大小，約20公分左右，獨特的外形吸引無數民眾前來拍照打卡，連外國媒體都超驚艷。

據《新浪網》報導，這座「紙片樓」位於上海寧波路390號，石潭弄的最南端，它的外型相當獨特，因為整棟樓薄如一張紙片，才會因此命名，雖然看起來風一吹就會垮，但裡面竟然一共住了「40多戶」人家，屋內家具應有盡有！一位居民表示，「這棟樓其實已經有7、80年的歷史了，我們從來都不覺得有什麼好稀奇的。」

▲▼ 。（圖／視覺中國）

▲▼整棟樓隨著石潭弄的延伸逐漸變寬 。（圖／視覺中國）

▲▼ 。（圖／視覺中國）

據悉，「紙片樓」建造之初本是要作為一座旅館，後來才逐漸變成住宅。不少人都很疑惑為什麼要蓋成這樣，但其實，這一切都只是視線錯覺，這棟大樓實際上是一座帶有三角的多邊形建築，一端薄如紙翼，一端呈現三角形，而從後方可見整棟樓隨著石潭弄的延伸逐漸變寬。

上海現代設計集團資深總建築師邢同和分析，「這樣的建築與過去在造樓時充分利用空間有關，類似的老樓在上海並不罕見。」他也補充，過去在造樓時往往會將地界利用到「最大限度」，貼著馬路邊建樓，也叫做貼界。不過，現在已經沒有人會這樣設計樓房了，這或許也是網友對「紙片樓」感到如此新奇的原因。

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關鍵字：大陸,紙片樓,上海寧波

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