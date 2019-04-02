戰亂分離70年兒來台尋父墳墓　「婆婆到死都掛念」媳婦跪謝熱心警

▲趙翁在警方的協助下找到墓園，卻因為天色已晚，來不及找到父親墳墓的正確位置。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

地方中心／綜合報導

安徽省73歲的趙姓老翁年幼時因為戰亂與父親分離，這一別就是70年，由於母親過世前仍對這件事相當掛念，加上清明節將至，才決定來台尋找父親的墳墓，最後透過警方協助打聽，總算找到父親長眠的「茂雄墓園」，無奈當時天色已晚，沒能找到正確的位置就離去。後來趙妻收到警方通知，得知已經找到墳位，感動得一度下跪磕頭道謝，也為這個長年懸在心頭的遺憾畫下圓滿的句點。

趙翁提到，父親是在1948年徐蚌會戰時來到台灣，之後就不曾返回家鄉，晚年也是在高雄岡山的榮譽國民之家度過，他幾年前曾寫信詢問父親的下落，但僅知道對方離世後葬在燕巢區的「茂雄墓園」。

▲趙翁的母親直到離世前都很掛念下落不明的丈夫。

一想到清明節將至無人祭拜父親，趙翁乾脆帶著妻子隨團來台，並在經過高雄時請領隊帶他們前往墓園，3人才會搭著計程車到岡山警分局深水派出所求助。警方了解事情經過後，熱心幫忙向居民打聽，後來雖然順利找到位於燕巢國中後方巷子的墓園，但一行人抵達時天色已晚，根本找不到正確的墓位，趙翁只好先在墓園旁邊燒金紙一解思父之情。

趙妻提到，公公離開時丈夫才3歲，父子別離已經70年了，婆婆直到離世前仍很掛念，夫妻倆也一直很希望有機會到墳前上香。原本以為這次的旅行就這樣留下一點小小的遺憾，沒想到警方事後真的幫忙找到正確的墳墓位置，還主動聯繫他們，讓趙妻相當感動，一度情緒激動到下跪磕頭致謝。