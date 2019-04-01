「坐車上很悶」徵信社員工怠速中毒雙亡　兒求償571萬只拿到3.5萬

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在徵信社工作的46歲吳姓男子2017年4月26日進行跟監時，因為長時間待在怠速的汽車內，最後一氧化碳中毒死亡；他的兒子認為是老闆要求連續出勤，導致父親過勞還要躲在車子裡跟監，造成父子倆從此天人永隔，氣得提告求償571萬元。高雄地院法官考量到吳家事後已獲得100萬元理賠，加上沒有過勞死亡的證據，因此判徵信社老闆須賠償死者家屬3萬5000元。

▲吳、王兩人一氧化碳中毒陳屍在車上，一度引起嘉義當地民眾熱議。（圖／東森新聞，下同）

吳男與王姓同事（32歲）2017年4月26日在嘉義縣新港鄉藝術高中附近進行跟監，兩人乘坐的車輛從下午2點多就停在路邊，直到晚間7點50分有民眾路過覺得不對勁，報案請警員前來察看，才發現他們已經口吐白沫陳屍在正副駕駛座上。

警方調查發現，當時車子仍處於運轉的狀態，有開空調，車門也沒有上鎖，而王男的手機訊息停留在當日下午3點多，他生前最後一句話是透過LINE向朋友抱怨，「坐在華哥（吳男）車上覺得好悶熱」，由於車內沒有燒炭痕跡，也未發現遺書，研判應該是因為執行任務怠速太久，才會在車內一氧化碳中毒身亡。

▲吳男兒子指控是徵信社老闆要求父親連續出勤，才會釀成憾事。

而吳男就讀高中的兒子認為，一切都是因為徵信社老闆讓父親連續且密集地出勤，又要求一定要拍到「關鍵畫面」，才會導致過勞並在車內吸入過多的一氧化碳死亡，氣得提告求償精神慰撫金、扶養費以及喪葬補助等共571萬元。不過，業者強調，吳男到職未滿一個月，事發前一天中午還曾休假，死因與過勞根本沒有關係。

高雄地院法官則認為，吳男家屬無法舉證是否有過勞死亡的證明，加上怠速算是職災風險的一部分，死亡以及喪葬補償金合計共103萬5000元，家屬事後已獲得100萬元的保險理賠，因此裁定徵信社老闆僅須賠償3萬5000元。