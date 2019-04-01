清明假期強化交通疏導　警籲民眾掃墓避走壅擠路段

▲2019年清明節連續假期自4月4日至7日為期4天，為因應各地遊客至台南遊玩品嘗美食及掃墓活動，台南市警六分局已依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

清明節連續假期，自4月4日至7日為期4天，為因應各地遊客至台南遊玩品嘗美食及掃墓活動，市警六分局已依地區特性及道路交通流量，規劃機動交通疏導勤務，針對轄內南山公墓、崇孝塔等掃墓處所、藍晒圖文創園區觀光景點及易擁擠之台17線聯外道路，提前部署警力，避免遊客因塞車而壞了掃墓及出遊好興致。

本次清明節連假，相關交通疏導勤務規劃如下：（一）追思祭祖的民眾請留意「點、線、面」資訊，與交通疏導措施，包含：「點」即「停車地點」資訊，轄內富貴南山、新都路256巷內、水交社重劃區（消防大樓對面）、大成路停車場(警察新村旁)、體育場周邊、西門路邊、中華南路邊，均可停車；「線」意指「管制路線」，西門路部分安全島缺口禁止左轉和迴轉，機車迴轉點設在西門路與新都路口，而汽車迴轉點設在西門路與中華南路口；「面」意謂5「面」指示牌，其中2面置於西門路段，告知民眾「掃墓請靠外側車道排隊」、3面分別置於富貴南山停車場出口、大成路193巷口，告知民眾「掃墓車輛請右轉離開」。外出旅遊、購物餐敘的民眾，請於4月4日至6日，每日8時至16時，避開西門路一段、大成路、新都路等三個易擁擠路段。

（二）為因應本市歸仁地區「奇美博物館」周邊旅遊、年節返鄉車流量劇增及紓解西門商圈、安平商圈遊客往南部方向走，離開台南市區，4月3日至7日，每日8時至20時，規劃「台86快速道路台南端與濱南路口」交通崗，加強疏導。

（三）4月3日至7日，每日15至19時規劃「健康與中華西路口」及「中華西與中華南路口」；每日16至19時規劃「中華西與新平路口」；每日17至19時規劃「健康與西門路口」、「大同與國民路口」及「中華南與永成路口」等6個重要路口交通崗，站在路口明顯處，加強指揮疏導，除維持「路口淨空」外，並勸離路口10公尺範圍內之違規停車，以維交通安全及順暢。

(四) 警六分局轄區「藍晒圖文創園區」，緊鄰西門商圈，預估將湧入大量遊客，4月3日至7日，每日14時至20時規劃交通崗，加強疏導。外縣市遊客如搭乘台鐵，可轉乘臺南市公車1號、2號、5號、18號或興南客運各線公車，在新光三越新天地站下車（藍晒 圖文創園區門口）；如自行開車前往，可至鄰近大億麗緻酒店、新光三越百貨公司西門店及嘟嘟房，付費停車。

（五）警六分局於連假期間，除迅速排除交通事故現場外，如發現有交通擁擠，將啟動交通快暢優勢警力，加強疏導，並與警察廣播電台高雄分臺連線，除播報壅擠路況外，並建議用路人改道行駛，例如：引導西門商圈、安平商圈車流避走市區道路，改道行駛台17線西濱公路，往南部方向走，到達臺86快速道路臺南端後，左轉上台86快速道路，接國道1號或3號，迅速離開臺南市區。

市警六分局長呼籲：民眾掃墓及出遊前，如先做好功課，掌握相關交通資訊、檢查車況、妥適規劃行程，並提早出門，就能有個順心愉快的假期。