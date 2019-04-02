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川普推特語錄／有些民主黨人　乾脆假裝「前英雄」穆勒不存在

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▲▼ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

針對通俄門調查的400頁穆勒報告預計於4月中公布，川普總統今天諷刺部分民主黨人乾脆假裝穆勒不存在，又呼籲民主黨快點重返正軌，在國會中與共和黨一同修復國家問題。

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▼民主黨應該停止與參議員David Perdue的救災法案鬥爭了。他們正阻擋我們偉大的美國農民和農村獲得救濟與金援！

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▼無論「沒有通俄穆勒報告」向瘋狂的民主黨人提供什麼訊息，它永遠都不夠好。民主黨在門後面笑了！

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▼歐巴馬健保的開銷對我們偉大的公民來說太高了。扣除額，在很多情況下超過7000美元，使其幾乎毫無價值會無法使用。好事很快就會發生了！

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▼你能相信嗎？激進左翼民主黨人想要進行全新且重要的人口普查，但問卷中不見最重要的公民國籍問題！這樣普查根本沒意義，還要浪費數十億美元（荒謬）才能出爐！

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▼民主黨人在國會與共和黨合作，很快就能修補難民庇護和其他種種漏洞。我們在南方邊境有場國家緊急狀態。現在就必須搞定！

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▼現在，萬眾期待的穆勒報告終於公布了，大多民主黨人和其他人都重新回到他們在這場獵巫、通俄幻覺之前的生活狀態，另外有些人，乾脆假裝他們的前英雄Bob Mueller不曾存在過！

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