川普推特語錄／若墨西哥不能阻止非法移民進入美國　我將在下週關閉邊境　

▲美國總統川普。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普29日又在推特針對邊境問題抱怨說，民主黨讓美國有了世界最弱的移民法，墨西哥反而擁有最強勢的移民法，而且又在美國賺走了一大筆錢，「如果墨西哥不能阻止非法移民進入美國，我將在下週關閉邊境或邊境的大部分地區。」此外，他也在推特慶祝越戰退伍軍人節。

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▼民主黨帶給我們世界最弱的移民法，墨西哥則擁有最強勢的移民法，他們每年從美國賺走了超過1000億美元。因此國會必須立刻改變我們弱勢的移民法，墨西哥也必須阻止非法移民通過他們的國家和我們的南部邊境進入美國。

墨西哥多年來從美國賺了一大筆錢，遠遠超過了他們花費在邊境上的費用。如果墨西哥不能立即阻止所有的非法移民通過我們的南部邊境進入美國，我將在下週關閉邊境或邊境的大部分地區。

這件事對墨西哥來說做起來太容易了，但他們只是拿走我們的錢，但卻只是動動嘴皮子而已。此外，我們和他們也都損失了非常多錢，特別是考慮到販毒等問題時，邊境關閉會是件好事！





▼在越戰退伍軍人節的這一天，我們致敬勇敢的越戰老兵和全美國的老兵們，感謝你們為我們偉大的國家服役！