湖北2養殖場再爆非洲豬瘟　「91頭生豬發病78死」當局全撲殺

▲非洲豬瘟疫情在大陸蔓延，圖為東莞的工作人員把豬隻拖到屠房。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

非洲豬瘟自去年8月3日在遼寧省瀋陽爆發以來，疫情大範圍擴散。今年農曆年過後疫情雖有趨緩的跡象，不過仍有養殖場豬隻染病的消息傳出。大陸農業農村部今（31）日表示，湖北省利川市兩處養殖場發生非洲豬瘟疫情，存欄生豬83頭，發病83頭、死亡73頭，目前疫情已獲得有效控制。

大陸農業農村部今天下午在官網提到，農業農村部30日接到中國動物疫病預防控制中心報告，經湖北省動物疫病預防控制中心確診，利川市兩個養殖場發生非洲豬瘟疫情。截至目前，一個養殖場存欄生豬142頭，發病8頭，死亡5頭；另一個養殖場存欄生豬83頭，發病83頭，死亡73頭。

▲目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下新疆、西藏和海南3處。（圖／路透社）

疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。目前，上述措施均已落實。

非洲豬瘟疫情近幾個月在大陸延燒，湖北省利川市31日傳出的這洲豬瘟疫情，為全大陸第119例，也是湖北自去年11月7爆發疫情後的第5例。目前未發現非洲豬瘟的省區，只剩下新疆、西藏和海南3處。

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