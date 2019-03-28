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陸新外資法配套　李克強：將讓港澳台企業「獲更多發展機會」

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▲▼大陸國務院總理李克強在海南博鰲亞洲論壇，發表主旨演講。（圖／讀者提供）

▲大陸國務院總理李克強在海南博鰲亞洲論壇，發表主旨演講。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／海南博鰲報導

博鰲亞洲論壇2019年年會於海南召開，大陸國務院總理李克強28日上午發表主旨演講，提及新版《外商投資法》配套法規制訂時，他表示陸方將將對港澳台投資，作出明確具體規定。不僅如此，「還要讓港澳台投資企業的投資權益得到更有效保障，讓他們得到更多發展機會」。

李克強指出，港澳台企業是大陸改革開放的參與者，也是貢獻者也是積鬱的分享者，因此陸方將「一如既往支持港澳台企業發展」，外商投資法配套法規中，將對港澳台投資作出明確具體規定，「過去已經實施，行之有效的，對港澳台企業的優惠政策，不會改變」。

▲▼博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，大陸國務院總理李克強28日上午發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

▲博鰲亞洲論壇2019年年會在海南召開，大陸國務院總理李克強28日上午發表主旨演講。（圖／記者陳政錄攝）

他進一步表示，不僅如此，「還要讓港澳台投資企業的投資權益得到更有效保障，讓他們得到更多發展機會」。

李克強強調，「因為我們畢竟是同胞」，但他也提到，這不代表陸方不一視同仁，未來也將對外商在大陸的投資，採取一視同仁的對待。

不過他說，「當然我們願意讓自己的同胞，在自己的土地上，享受更多發展機遇，但是靠他們努力，也願意看到他們抓住更多機會」。

李克強提到，未來將進一步對港澳台投資放寬市場准入，包括金融服務、高端製造等領域。同時，不斷推出便利與港澳台人員往來、要素流動便利化的政策措施，對港澳台同胞在大陸投資興業、學習、生活、工作的待遇進行改善，更好的共享國家發展機遇。

演講中，李克強通篇以「港澳台」一體概括三地，多次重提「一視同仁」待遇。新版《外商投資法》是陸方為推進擴大開放，於去年底提出，今年全國人大會議上通過的法案，預計2020年1月1日實施，將全面取代現有的外資三法，其中，李克強曾經表示，新版外商投資法台資企業可比照適用，對於既有的優惠也將會持續，未來在相關法規制訂時，也將專注聽取台商台胞的聲音。

針對外商投資法配套法規的推出時間，李克強今天明確指出，陸方正在研擬制訂，聽取各方意見，預計在明年元旦主要法規上路時，大部分配套法規均將完善。

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關鍵字：2019博鰲亞洲論壇,海南博鰲論壇,港澳台,外商投資法,李克強,兩岸共同市場,海南,兩岸關係,兩岸,習近平

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