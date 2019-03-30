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路邊丟棄仔豬屍　動保處高規格防疫送驗排除非洲豬瘟感染

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▲鹽水區農會圍牆內遭人丟棄死亡小豬1頭，動保處即刻啟動防疫及採樣送驗，並無非洲豬瘟感染情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲鹽水區農會圍牆內遭人丟棄死亡小豬1頭，動保處即刻啟動防疫及採樣送驗，並無非洲豬瘟感染情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市動保處3月29日上午接獲鹽水區農會通報，於農會圍牆內遭人丟棄死亡小豬1頭，動保處即刻啟動防疫及採樣送驗，將豬隻檢體直接親送至農委會家畜衛生試驗所檢驗，30日下午檢驗結果出爐，並無非洲豬瘟感染情事。

▲鹽水區農會圍牆內遭人丟棄死亡小豬1頭，動保處即刻啟動防疫及採樣送驗，並無非洲豬瘟感染情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市動保處表示，該死亡豬隻約為1週齡仔豬，外觀呈現消瘦，臨床檢查及剖檢結果無特殊病徵，疑似淘汰衰弱豬隻；是日下午針對棄置地點周圍1公里內共4場養豬場疫情調查，各場豬隻健康良好，且均有簽訂畜牧場化製合約書，後續亦將嚴密監控該區域強化養豬場生物安全防疫措施，以確保台南市養豬戶的生物安全。

此外，正聯繫相關單位調閱監視器釐清案發過程，循線追查丟棄豬隻屍體者，如查獲惡意丟棄者，將依違反動物傳染病防治條例，處新台幣5萬元以上100萬元罰鍰；動保處吳名彬處長呼籲所有養豬業者，對於防範非洲豬瘟等重要疫病，千萬不能掉以輕心，畜牧場內病死豬，務必要依規定燒毀、掩埋、化製、消毒等方式處理，不得任意棄置。

▲鹽水區農會圍牆內遭人丟棄死亡小豬1頭，動保處即刻啟動防疫及採樣送驗，並無非洲豬瘟感染情事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

動保處向養豬業者再次呼籲，中國非洲豬瘟疫情持續升溫，越南亦已有21省份發生，為確保自身財產和全體養豬產業安全，業者應持續每日觀察動物健康情形；如果發現場內飼養豬隻異常死亡，或疑似感染動物傳染病，應立即主動與動保處聯繫，防疫通報專線06-6323039；民眾發現豬隻遭丟棄亦可撥打1999或通報動保處處理，動保處確認後即派員前往現場消毒處理及採樣送檢，請市民無須過度擔心。

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關鍵字：豬屍,動保處,防疫,非洲豬瘟

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