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博鰲論壇倡開放　李克強：6月底前推新版外資負面清單

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▲▼大陸國務院總理李克強出席博鰲亞洲論壇2019年年會，發表主旨演講。（圖／讀者提供）

▲大陸國務院總理李克強出席博鰲亞洲論壇2019年年會，發表主旨演講。（圖／讀者提供）

記者陳政錄／海南博鰲報導

大陸國務院總理李克強今天上午在博鰲亞洲論壇2019年年會上，發表主旨演講，在提及剛通過的外商投資法時，重申中方將進一步放寬市場准入，於六月底以前，再次修訂、發布新版外商投資准入負面清單。

李克強強調，擴大開放，是中方的基本國策，剛於全國兩會上通過的外商投資法，致力打造法制化、國際化、便利化的營商環境，「需要抓緊制訂外商投資法的配套，啟動配套法律制訂機制，讓規章於年底前基本完成」，同時充分聽取外商建議。

李克強進一步表示，在外商投資法要求實施「准入前國民待遇加負面清單制度」下，大陸將於六月底以前，再次修訂發布新版、更縮減的外商投資負面清單。

他指出，陸方將再次修訂《外商投資准入特別管理措施(負面清單)(2018年版)》、《外商投資產業指導目錄》、《中西部地區外商投資優勢產業目錄》。

在有望開放的項目上，李克強指出，將包括教育服務、現代服務業、交通運輸、基礎設施和能源投資等領域的對外開放，讓非禁即入的管理原則全面落實。

李克強表示，在提升貿易便利化水平上，大陸關稅水平去年明顯降低，今年將再作大幅度加強，明顯降低通關成本，向國際先進水平對標。

他指出，要持續擴大服務業特別是金融業的擴大開放，包括保險業經營範圍、外資銀行市場准入，外資證券業和銀行卡結算等業務範圍放寬等，並鼓勵外商投資企業來華成立投資性公司、推動大陸債券市場對外開放等。

李克強表示，加強智慧財產權保護是中方一貫立場，在於明年元旦外商投資法上，針對草案修法中加入的加倍逞罰賠償機制，將大幅提高法定賠償額、對用強制手段侵犯權益的行為作出限制，並嚴肅處理。

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關鍵字：2019博鰲亞洲論壇,海南博鰲論壇,李克強,外商投資法,市場准入,負面清單

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