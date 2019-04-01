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最狂外遇夫「想訂小三日」！妻拒絕反遭愛心攻擊　小三爽嗆：一人一國❤

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▲黃男不僅2度外遇，還囂張地對妻子嗆聲。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

▲曾男與小三大搞外遇，還開口想與妻子陳女協調訂定每月一次「小三日」。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者莊智勝／綜合報導

一名碩士畢業的陳姓女教師，106年間意外發現丈夫外遇，還匯款3百萬做為小三購屋的預備款；婚外情曝光後，陳女為了家庭原選擇隱忍不發，孰料丈夫卻不斷逾矩，甚至還開口計劃每月擇一周末訂為「小三日」，讓他可以拋開家庭專心陪伴女友；而小三氣焰也相當囂張，還在丈夫的汽車車牌上簽名、畫下眾多愛心，並大剌剌寫下「一人一國」，意圖逼迫陳女讓出丈夫與她共享。陳女不堪其擾，憤而提告並求償80萬元精神撫慰金；新竹地院3月27日作出判決，經衡量2人收入、加害程度後，判丈夫與小三需連帶賠償陳女50萬元整。

判決書內容指出，陳女與丈夫曾男於民國90年5月結褵，婚後育有2名子女，原本婚姻生活幸福和樂，但106年8月間，陳女卻意外發現丈夫傳LINE給陌生女子，告知「已經匯入300萬」；起初陳女相當緊張，以為丈夫遇到詐騙，但經詢問後，丈夫竟然意外坦蕩，大方承認與另名陳姓小三搞外遇。陳女當下聽聞後不敢相信，精神大受打擊。

原本陳女考慮訴諸法律途徑，但數日後曾男卻寫信向她道歉，並再寫下另封自白書，清楚交代與小三相識、相戀、發生性關係等經過，並表示除了匯出百萬元給小三當購屋頭期款外，還每月提供6至10萬元的生活費養她；除此之外，曾男還在自白書寫下承諾，表示為了顧及婚姻與孩子，自己絕不再執迷不悟，倘若再有外遇，名下財產全歸妻子與2名子女所有。

收到自白書的陳女思量再三，為了家庭的完整、為了替孩子留住爸爸，最後終於決定隱忍，暫不提告，同時觀察丈夫後續行為；孰料狡猾的曾男在寫下自白書後僅安分了半年，待刑事通姦罪6個月告訴期過後，開始在外徹夜未歸，大方與小三展開甜蜜生活。

▲▼情侶，情人，戀愛，熱戀，男女，兩性，幸福，戀情。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

▲曾男寫下自白書認錯後，待刑法通姦罪6個月告訴期過後，開始大方與小三展開甜蜜生活。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

陳女控訴，丈夫眼見刑法告訴期過去，行為開始變本加厲，除了夜不歸宿之外，竟還無恥開口與她協商，要求每個月要空出一個周六、周日訂為「小三日」，讓他可以在周末拋開家庭束縛專心陪伴小三，「如果你能接受我，一個月有一個周末陪她，我將不再常常夜出，其他周末我正常陪小孩、陪你們，這樣可以嗎？」

陳女聽聞丈夫荒謬的言論後不敢相信自己的耳朵，當下立即嚴詞拒絕；而陳姓小三在知道專屬自己的「小三日」泡湯後也不再躲藏，選擇現身與正宮「直球對決」，不但故意在曾男的轎車車牌上簽名，寫下「一人一國」意圖逼迫陳女許可與她共享丈夫，並藉曾男手機傳訊給陳女，「你們加油，要幸福，我其實是不小心愛上的，對不起陳老師」、「記得愛愛」、「都是因為你們房事不正常」等語嗆聲，甚至還曾親傳簡訊給她2個女兒示威，「你們跟爸爸已經沒有住在一起了！」

陳女難忍婚姻破碎、小三接連囂張羞辱，因此憤而提出民事告訴，並向曾男、陳姓小三求償精神撫慰金80萬元；法官考量後，認為陳女婚後10多年，全心為家庭付出，但丈夫卻出軌外遇，造成精神損害著實不輕，且陳女碩畢擔任教師，丈夫外遇已令她顏面盡失、精神痛苦不已，但衡量曾男與小三學經歷、收入、加害程度，認為80萬元精神撫慰金尚屬過高，判處曾男與小三應連帶賠償50萬元。

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關鍵字：小三日,小三,外遇,新竹,一人一國,新竹地院,通姦

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