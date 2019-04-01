小偷界的學霸！　竊賊鑽研法律提出心得「三不去」

大陸中心／綜合報導

江蘇省徐州市新城公安分局員警日前逮捕犯下6起竊盜案的竇姓男子，涉案金額價值共5萬元人民幣。員警年旭表示，竇某不但在找尋目標上有一套獨門「理論」，更趁閒暇之餘研讀《刑法》、《刑事訴訟法》與《刑事偵查學》等法律書籍，堪稱小偷界的「學霸」。

據年旭說明，竇某曾在2010年在網咖行竊，被法院判處2年徒刑；2017年7月在蘇州市工業園區以「技術」開鎖，入室行竊兩枚黃金手鐲被判處1年有期徒刑，到2018年8月才期滿獲釋。

據悉，竇某在第二次出獄後，曾想改邪歸正，恰巧遇上經營裝潢生意的同學，於是踏入裝潢行業，不料竇某遭同學拖欠工資，且不斷被各種理由搪塞，為了錢，他決定再回「老本行」。

▼學霸竊賊。（圖／翻攝自Youtube）



竇某在選擇目標上有一套觀察法—附近的監視器情況、入住率的高低、門鎖的狀況，由此產生「三不去」：監視器多的不去、入住率低的不去及門鎖不會開的不去。

經過確認後，竇某將搭電梯到高樓層，透過逃生梯往下逐個「拜訪」，一旦有人應門，就謊稱走錯地方，繼續進行拜訪工作，3月以來先後犯下6起竊盜案，共盜得5000元的購物卡、3個LV包包、一只歐米茄（OMEGA）女錶、黃金、首飾若干，共5萬餘元人民幣。

年旭說明，竇某除竊盜外，也喜愛鑽研法律書籍，共研讀《有效辯護三部法—法官視角成功辯護之道》、《刑法》、《刑事訴訟法》、《刑事偵查學》等書籍，並在審訊過程中運用法律分析利弊，評估自己的下場，「他對我們江蘇省盜竊判刑方面的標準，研究得比較透徹，他對自己將會被判幾年是有數的。」