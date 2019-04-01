這不是愚人節　韓國瑜自爆：馬雲來信表明「想到高雄看看」

▲韓國瑜在備詢時表明，阿里巴巴馬雲要來高雄拜訪。（圖／地方中心攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議會從1日起開議，市長韓國瑜在國民黨團質詢時爆料，阿里巴巴集團馬雲曾寄信給他，信中表明有機會要來高雄拜訪，並與高雄青年座談，縱使如此，民進黨團似乎未饒過韓國瑜，開議第一天就來場「震撼教育」，不少國民黨籍議員仍為韓抱屈，市議員蔡金晏發言時甚至說，「市長，你剛臉有洗的又紅又黑嗎？」



市議會首先由民進黨團列席質詢，除了痛批韓出訪深港澳「賣台」，也提問是否接受「徵召」，使得韓有些不悅，最後面對在中聯辦是否提及「一國兩制」的質疑聲浪後，堅強表態「支持中華民國，反對一國兩制」。

輪到國民黨團質詢後，黨籍議員開始排排站為韓國瑜抱屈，韓國瑜則表示，他心裡唯一篤定的事就是為高雄打拼，再加上目前他「什麼都不怕」，談到黨籍議員提問的青年局及自經區等議題時，韓順勢透露前天有收到阿里巴巴集團馬雲來信，表明有機會想來到高雄拜訪並與青年座談，也說高雄的經濟就跟煮水一樣，隨著國巨與鴻海接連來到這裡投資，這鍋水就會逐漸煮開。

輪到市議員黃紹庭質詢時，詢問韓國瑜碩士畢業論文最後一句話是「一國兩制不可行」，民進黨不斷提及中聯辦連外交使節都避免進入，但隨著一張張英、美領事拜訪的照片揭露後，這個邏輯也不攻自破，為何韓到訪就要被抹黑抹紅。

副市長葉匡時也說，出發前在行政院會上已將出訪可能會拜會的對象與單位向陸委會主委陳明通報告，陳曾詢問是否見特首或是中聯辦，葉回答「有可能，但沒說一定會」，陳明通僅點頭說「知道了」。