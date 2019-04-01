老父躺棺材自拍演練「告別式」　背後真相讓80萬網友淚崩

記者李唯甄／高雄報導

參加自己的告別式是什麽感覺，你有想過嗎？最近網路上瘋傳一支微電影「我的告別式」，內容敘述一名葬儀社老闆，為了挽救不斷下滑的事業，決定模仿大企業、自己下海當主角，拍攝短片宣傳，沒想到卻在過程中，意外發現自己得了肺癌，不到半小時的影片，吸引超過80萬網友觀看，看完後紛紛直呼眼淚流不停。

▲「我的告別式」電影片段。（圖／徐瑞良／梁舒婷授權）

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「我的告別式」影片，由導演徐瑞良、梁舒婷製片，並找來資深演員蔡明修主演，影片中，他扮演往生者，親自躺進棺材，體驗各種告別式禮儀，原本只是為了挽救葬儀社生意，卻在一次突然暈倒中，發現自己得了癌症，兒子接到消息、第一時間衝到醫院，父親卻嘴硬的說只是睡眠不足暈倒，要兒子趕快離開...。

▲「我的告別式」電影片段。（圖／徐瑞良／梁舒婷授權）

不知情的兒子拿起DV，幫爸爸拍完影片後，就要回台北工作，不善言語的爸爸想找兒子一起吃飯，卻只能目送兒子去趕火車，影片最後出現大轉折，父子之間沒有半句台詞，雙方之間微妙細膩的感情變化，全都從神韻間表達，讓大批網友看了直呼「後勁超強」、「不到半小時的電影讓我眼淚停不下」﻿、「最後沒字幕，心裡卻有了對話...哭爆」。

▲「我的告別式」電影片段。（圖／徐瑞良／梁舒婷授權）

這部微電影在2017年上傳，曾在第39屆金穗獎獲得優等獎，最近在youtube被推上首頁，觀看人次一舉突破83萬，網友紛紛留言表示「結局讓人看完沒有遺憾」、「最後一幕真是神結局」﻿。