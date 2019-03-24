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天道盟「濟公」告別式花費千萬　「鐵霸」將正式接任盟主

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社會中心／台北報導

天道盟第3任盟主綽號濟公的蕭澤宏今年2月7日因罹患癌症過世，享壽69歲，24日下午兩點在新北市蘆洲捷運站旁舉辦盛大告別式，來自全台各路兄弟，包含四海幫幫主楊德昀、統促黨總裁同時也是竹聯幫大老張安樂、新北市議會議長蔣根煌、立法委員余天等人均出席告別式致意，包含全台天道盟13個分會上千名幫眾幹部全部到齊送「濟公」最後一程，蘆洲警方估計現場聚集幫派人數近萬人、天道盟治喪委員會由外傳將接任新盟主、綽號鐵霸的曾盈富擔任主委。外界一致認為「鐵霸」將在濟公告別事後正式接掌天道盟

▲▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥，連立委余天、統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥，連立委余天、統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥，連立委余天、統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥，統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

根據新北警方掌握情資，天道盟第3任盟主「濟公」蕭澤宏2月7日過世後，周2月16日中午，天道盟轄下13個會會長、幹部近百人齊聚台北市捷運松江南京站附近的「逸仙樓」餐廳召開濟公致喪委員會，鐵霸在天道盟大老吳桐潭、現任幫主施萬浤陪同下逐桌敬酒，席間鐵霸當選濟公告別式的致喪委員會主委、外傳他也將在濟公告別式後正式接任天道盟盟主。

濟公治喪委員會日前決議：天道盟旗下13個幫會以每個幫會為單位，都須認捐濟公喪禮費用，每個幫會需支援100萬元作為濟公喪禮費用，換句話說，天道盟濟公的告別式花費最少上看1300萬元新台幣，而且旗下軍容強盛的包括太陽會、濟公會等出資均超過兩百萬元，天道盟幫眾以最高規則來籌辦這場天道盟教父喪禮，警方預估今天到場幫派人士近萬人，蘆洲區中正路今天下午交通為之中斷2~3個小時。

▲▼ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥，連立委余天、統促黨張安樂也到現場 。（圖／記者陳以昇攝）

▲ 前天道盟主「瘋濟公」蕭澤宏公祭，近萬名黑衣人前來弔念這位大哥 。（圖／記者陳以昇攝）

但對於鐵霸接任天道盟盟主，對此新北道上兄弟仍有部分存疑，有不願具名幫內人士指出：昔日天道盟上任盟主庫洛施萬浤上任時，廣發江湖英雄帖以籌辦婚禮為由，在台北市典華飯店席開上百桌宴請全台南北兄弟；若鐵霸已接任天道盟盟主、勢必照慣例昭告天下，但目前江湖上未聽聞天道盟更換盟主消息，目前天道盟盟主仍是庫洛。也有部分兄弟寄望鐵霸上任後，以他往日治軍強悍、幹練的風格，能化解長期以來天道盟太陽會和同心會之間的競爭心結。

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