告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　親友爆「夾心霸凌內幕」

▲林醫師2月26日在光華商場「助跑墜樓」輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

社會中心／綜合報導

在醫院任職的29歲林姓醫師2月26日下午從光華商場6樓助跑跳下輕生，當場頭顱破裂死亡；在林醫師死後，還牽扯出院內醫師同事霸凌內幕，親友14日更在Dcard發文爆料，表示林醫師的直屬是波波（波蘭就讀醫學系的台灣學生），遭到兩派人馬排斥，在告別式上，整間偌大的醫院更只有1名同事出席，氣得親友怒斥「你們一起工作半年的同事走了耶！」

「林醫師在上班的時候到底發生了什麼事？」該名親友指出，79年次的林男性格相當孝順、靦腆，自107年8月轉入該院後，性情就此大變，「他（林男）進入醫院後，帶他的直屬是波波；波波跟全科的人處不好，再加上林醫師從沒開口罵過、或挺過波波，所以被當成夾心餅乾一樣，而波波沒有教過他東西，他都是下班回家後自己一個人讀書，甚至考慮過離職、轉院。」

親友控訴，林醫師因性格善良，從未指責過波波的不是，但卻常常坐在位子上，莫名其妙就被波波開罵，「有一次波波要他轉交一份資料給另一個同事，但另一個同事卻把他罵了一頓！林醫師去年8月任職，9月就提過一次離職，但卻被主任花了2個小時慰留，他甚至到今年2月都還在找新工作，找了好幾家醫院，但這些醫院目前都不收。」

▲林醫師在LINE群組中留下最後遺言，到底誰是那位「推他一把的人」，成了家屬現在最想解開的謎團。（圖／東森新聞）

「再見、再見，所有我曾添過麻煩的人，抱歉了，推我一把走向解脫的人，謝謝你！」簡短幾個字，卻是林醫師在墜樓前於LINE群組中留下的最後遺言；當時還有醫師焦急詢問「你人在哪？」也有同事安慰「林醫師，有什麼事情請回來好好面談解決，世上沒有困難到無法解決的事！」但卻全無回應，直到過了近3個小時後，才有人證實「林醫師已走了」，當時還有同事留言「感傷！」

親友質疑，這位「推他一把的人」到底是誰？「有什麼事情可以面談解決」，到底又發生了什麼事？更令人難以接受的是，在告別上當天，整個醫院只有那位曾經因轉交資料而大罵林醫師一頓的同仁前來參加，就連直屬波波也沒有來，「請位XX醫院，你們一起工作半年的同事走了，為什麼連告別式都沒有來參加呢？」

「我認識的林醫師，是很溫和、很善良的一個人，雖然見過的面不多，但卻是一個很真誠、老實的男生！」該名親友表示，今天林家要的只是一個真相，「他們想知道是誰推了兒子一把，到底發生了什麼事，讓林醫師選擇了輕生這條路？」

▲林醫師原本性情溫順，但到該醫院任職後性格大變，疑在職場上遭到兩派人馬霸凌。（圖／東森新聞）