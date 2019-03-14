　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　親友爆「夾心霸凌內幕」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼光華商場墜樓。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林醫師2月26日在光華商場「助跑墜樓」輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

社會中心／綜合報導

在醫院任職的29歲林姓醫師2月26日下午從光華商場6樓助跑跳下輕生，當場頭顱破裂死亡；在林醫師死後，還牽扯出院內醫師同事霸凌內幕，親友14日更在Dcard發文爆料，表示林醫師的直屬是波波（波蘭就讀醫學系的台灣學生），遭到兩派人馬排斥，在告別式上，整間偌大的醫院更只有1名同事出席，氣得親友怒斥「你們一起工作半年的同事走了耶！」

「林醫師在上班的時候到底發生了什麼事？」該名親友指出，79年次的林男性格相當孝順、靦腆，自107年8月轉入該院後，性情就此大變，「他（林男）進入醫院後，帶他的直屬是波波；波波跟全科的人處不好，再加上林醫師從沒開口罵過、或挺過波波，所以被當成夾心餅乾一樣，而波波沒有教過他東西，他都是下班回家後自己一個人讀書，甚至考慮過離職、轉院。」

親友控訴，林醫師因性格善良，從未指責過波波的不是，但卻常常坐在位子上，莫名其妙就被波波開罵，「有一次波波要他轉交一份資料給另一個同事，但另一個同事卻把他罵了一頓！林醫師去年8月任職，9月就提過一次離職，但卻被主任花了2個小時慰留，他甚至到今年2月都還在找新工作，找了好幾家醫院，但這些醫院目前都不收。」

▲▼林姓醫師生前訊息。（圖／東森新聞）。

▲林醫師在LINE群組中留下最後遺言，到底誰是那位「推他一把的人」，成了家屬現在最想解開的謎團。（圖／東森新聞）

「再見、再見，所有我曾添過麻煩的人，抱歉了，推我一把走向解脫的人，謝謝你！」簡短幾個字，卻是林醫師在墜樓前於LINE群組中留下的最後遺言；當時還有醫師焦急詢問「你人在哪？」也有同事安慰「林醫師，有什麼事情請回來好好面談解決，世上沒有困難到無法解決的事！」但卻全無回應，直到過了近3個小時後，才有人證實「林醫師已走了」，當時還有同事留言「感傷！」

親友質疑，這位「推他一把的人」到底是誰？「有什麼事情可以面談解決」，到底又發生了什麼事？更令人難以接受的是，在告別上當天，整個醫院只有那位曾經因轉交資料而大罵林醫師一頓的同仁前來參加，就連直屬波波也沒有來，「請位XX醫院，你們一起工作半年的同事走了，為什麼連告別式都沒有來參加呢？」

「我認識的林醫師，是很溫和、很善良的一個人，雖然見過的面不多，但卻是一個很真誠、老實的男生！」該名親友表示，今天林家要的只是一個真相，「他們想知道是誰推了兒子一把，到底發生了什麼事，讓林醫師選擇了輕生這條路？」

▲▼醫師輕生。（圖／東森新聞）

▲林醫師原本性情溫順，但到該醫院任職後性格大變，疑在職場上遭到兩派人馬霸凌。（圖／東森新聞）

ET快訊
韓女星35分鐘淫片瘋傳！警「拍私密處」比對　歌手媽崩潰自殺
快訊／民航局宣布！　今19:00起停飛波音737-8、737
韓媒再爆！李歌手就是「CNBLUE李宗泫」　群組炫耀：快給我
告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　爆「夾心霸凌內幕」

關鍵字：光華,墜樓,醫師,霸凌,輕生,告別式

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

參觀「水往上流」北上花蓮　陸客團遊覽車撞路樹10傷送醫

毒販躲查緝炸毀製毒工廠　科學鑑識現蹤跡

淡江女生前落水溺斃！法師招魂連擲「4笑笅」　溫言：爸爸媽媽在等你喔

爸寶為BMW打老父襲警　才因殺人判18年！直接關到入獄

屏檢執行署屏東分署聯合拍賣會　「愛瘋」手機最搶手　

快訊／八通關驚傳山難！山友慘墜300公尺溪谷身亡

走私船偽裝捕魚5小時躲查緝　海巡警艇緊追攔截11萬5千包私菸

告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　親友爆「夾心霸凌內幕」

苗栗泰安落石砸車「擊落左後輪」　女駕駛驚嚇撞山壁

更新／不爽被當鋪員工嗆聲　惡男怒撞車落跑「1小時就被抓」

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

參觀「水往上流」北上花蓮　陸客團遊覽車撞路樹10傷送醫

毒販躲查緝炸毀製毒工廠　科學鑑識現蹤跡

淡江女生前落水溺斃！法師招魂連擲「4笑笅」　溫言：爸爸媽媽在等你喔

爸寶為BMW打老父襲警　才因殺人判18年！直接關到入獄

屏檢執行署屏東分署聯合拍賣會　「愛瘋」手機最搶手　

快訊／八通關驚傳山難！山友慘墜300公尺溪谷身亡

走私船偽裝捕魚5小時躲查緝　海巡警艇緊追攔截11萬5千包私菸

告別式僅1同仁參加！年輕醫助跑墜樓亡　親友爆「夾心霸凌內幕」

苗栗泰安落石砸車「擊落左後輪」　女駕駛驚嚇撞山壁

更新／不爽被當鋪員工嗆聲　惡男怒撞車落跑「1小時就被抓」

影／《復仇者聯盟4：終局之戰》正式預告　「驚奇隊長脫掉戰服」網：夭壽正

中職／首度上陣被統一盜壘5次　戴培峰觀察跑者習慣

2年前神準預言「BIGBANG剩4個人」　GD：以後一起去看他…韓網爆雞皮

吃美食還可抽加拿大機票　第二屆天母美食祭3/16開跑

SBL／金酒無預警釋出夏普　「李恩條款」只能補登錄過洋將

東元秀新一代「摩斯送餐機器人」　智慧城市展首次亮相

伊朗「天然氣管道爆炸」！　巴士路過燒爆…至少5死6傷

參觀「水往上流」北上花蓮　陸客團遊覽車撞路樹10傷送醫

雞排妹選前形容韓國瑜像直銷　鄉民盛讚「先知」

日星瀧正則吸毒致《審判之眼》下架 導致二手遊戲片暴漲！

新北女進店秒蹲下！開始「放尿」　笑意止不住..滿地液體店家崩潰

社會熱門新聞

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女..

快訊／高雄舊七賢國中「教室瞬間..

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就..

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年..

酒駕撞碎女騎士亡！駕駛親友談賠..

即／虐殺1歲嬰！小媽媽、堂姊夫..

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少..

即／死囚謝志宏獲釋　感嘆：自由..

彰化驚傳車內燒炭！休旅車內祖孫..

BMW重機撞山壁　男騎士慘摔爆..

即／北投停車場驚傳上吊！男掛大..

東吳商學院學生　獨赴中科大10..

5秒倒地！工人歪頭走慘遭拖板車..

只拿到和解金3萬6　母淪八大苦..

更多熱門

相關新聞

祖孫三代燒炭　李婦事前還約朋友出國

彰化一名李姓婦人在家留遺書，開車帶著彭姓兒子接走住在安養院的8旬母親後，到彰化市林森西路在車內燒炭自殺，所幸李婦女兒緊急報案協尋，警消深夜救出命危3人送醫。李婦女兒面對家中3人尋短，心情激動難以平復，僅表示李婦曾因健康因素以及家庭因素而心情低落，但日前毫無異狀，還與朋友相約出國，沒想到會作出傻事。

即／中華科大驚傳墜樓！男大生全身骨折送醫

即／小港19歲女12層樓跳下身亡　壓毀機車

菜鳥醫師助跑跳樓亡　父悲揭關鍵「那件事」

2小六女童遭長期霸凌　攜手跳15層高樓輕生亡

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

男演員猝死靈堂大吵！爸顯靈摸女兒頭

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

鄭俊英片傳有女偶像！JYP怒提告

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

遭鎖鍊蛇咬傷　醫搭末班高鐵救命

鄧不利多、葛林戴華德「曾有性關係」

員旅掏250萬遊泰國！館長霸氣「全住Villa頂級房」

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面