小學生「逛」分局　員警化身哥哥姐姐教防身術

▲竹東分局員警化身大哥哥大姊姊教導小朋友注意安全。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣竹東國小66位小朋友在4月1日由老師帶領下前往竹東分局參訪，分局中的警察哥哥、姐姐們熱情接待，以寓教於樂方式，讓小朋友們吸收相關犯罪預防、婦幼安全、交通安全及防身術等基本知識，希望從互動中也讓小朋友們對警察工作有良好的初體驗，並建構基本的犯罪預防概念進而向下扎。

許多父母常會以「不乖警察就會把你抓走」來告誡調皮搗蛋的小朋友，導致兒童見到警察會緊張到不知所措，警方也希望藉由這一次的親密互動，博得小朋友們的好感。竹東分局的員警們透過互動式學習，向小朋友宣導遇到危機自我保護方法，例如防身口訣「叫、掙脫、跑」方式，增加求救曝光度，避免遭到傷害。

▲交通組員警教小朋友們搭乘機車「頭戴安全帽、手緊抱大人、腳踏車踏版、穩穩坐後座」的原則。



由分局教官親自教授「後手肘別手」、「搭肩解脫」等簡易防身術，交通組則教導小朋友們搭乘機車小要訣「頭、手、腳、穩」，利用淺顯易懂的方式記住「頭戴安全帽、手緊抱大人、腳踏車踏版、穩穩坐後座」的原則。由於竹東為客家大鎮，活動過程中警方也使用客語進行宣導，一邊宣導犯罪預防及交通安全，一邊融入客家文化，使用客語接地氣。

▲竹東分局的員警們透過互動式學習，向小朋友宣導遇到危機自我保護方法，例如防身口訣「叫、掙脫、跑」方式，增加求救曝光度，避免遭到傷害。