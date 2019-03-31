紅爐灶炊煮！90歲阿嬤親手包「草仔粿」　古早味逼哭網：已經吃不到了…

▲90歲的阿嬤坐在木頭板凳上，親手包著古早味的草仔粿。（圖／網友授權提供，請勿任意翻攝）

網搜小組／綜合報導

清明節就要到了，各家各戶也開始準備當天要用的東西。一名女網友在臉書上貼文，高齡90歲的外婆這幾天為了清明節開始忙進忙出，準備製作古早味的小點「草仔粿」。貼文一出，網友們也紛紛懷念起以前阿嬤做的古早味，直呼一定要好好珍惜這幸福的味道。

這名女網友在臉書「爆廢公社二館」社團中貼出一張照片，因為清明節要到了，高齡90歲的阿嬤坐在木頭板凳上，前方擺著大大小小的盆子，裝著麵團、餡料和月桃葉，手上捏著一坨麵團，另一手仔細地將餡料放進麵團中，正在製作清明節的傳統小點「草仔粿」。

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▲有網友也分享自己家裡用爐灶蒸的草仔粿。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

旁邊的紅色爐灶冒著陣陣炊煙，她看著這一幕懷念地說，「古早味草仔粿要用灶煨才會香」；阿嬤親手捏的麵團和製作的餡料，滿滿都是對孩子、孫子的愛，全都一起包了進去；每個草仔粿裡面都充滿著幸福溫暖的味道，還有著阿嬤無私的愛，是匆匆流逝的時光無法輕易帶走的。

網友們看到她分享的照片紛紛感動地說，「好懷念以前阿嬤做草仔粿、菜頭粿的味道」、「古早味，要好好珍惜阿」、「以前我外婆也會做，自從外婆走後，就沒有吃過了，好懷念」、「好懷念以前外婆家的灶」、「我也好懷念清明節時阿嬤親手做的草仔粿」、「這張照片好有溫度」、「古早味，都快找不到了，要珍惜」。

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