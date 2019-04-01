影／華航董座「謝上何下」！何煖軒要去哪？　林佳龍想法曝光

▲消息指出，華航董事長何煖軒（右）下台，新任董座由總經理謝世謙（左）接任。（資料照／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

華航機師今年春節罷工，7天影響近3萬人，華航董事長何煖軒被外界點名應該下台，據了解，華航新人事令已定案，將由現任華航總經理謝世謙升任新董事長。針對對何的後續安排，就有消息來源指出，交通部長林佳龍希望借重他的才能，不過去哪比較合適還在規劃討論中。

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▲交通部長林佳龍希望可以借重何煖軒才能，把他安排到適合的地方。（資料照／記者林敬旻攝）

面對「謝上何下」傳聞，消息來源指出，這件事基本上是確定的，不過公文還沒有正式下來，至於後續對何煖軒的安排，林佳龍希望可以借重他的才能，把他安排到合適地方，至於那個地方在哪，還在通盤規劃中。

交通部次長王國材則表示，今晚航發會董事會處理華航董事長人事，討論由謝世謙接任。若通過，會發函華航召開臨時董事會改選董事長，時間由華航決定。

謝世謙是從東吳大學畢業，在華航服務30多年，從基層做起，具有豐富管理經驗，過去曾任華航台北分公司營業經理、派駐印尼、高雄分公司總經理、台灣地區處長兼台北分公司總經理、澳洲分公司總經理、行銷副總經理及華航集團旗下華儲股份有限公司董事長。