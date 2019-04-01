熱血青年年輕不留白　響應台中骨髓幹細胞驗血活動

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟骨髓幹細胞中心3月31日在臺中市西屯國小舉行骨髓幹細胞驗血活動，活動一開始，陸續出現很多主動參與驗血的年輕朋友，經志工詢問下，原來，這些年輕人大都是透過網路及電視節目的真人實事故事，讓他們「從網路找到『髓』緣之愛，看電視發現真實大愛」。

3月31日到西屯國小參與骨髓幹細胞驗血的民眾踴躍，其中有一對夫妻檔帶著兒子、夫妻一起建檔，許小姐的父親去年因血癌往生，對血癌患者的需求最能感同身受。

兩年前，許小姐的父親確診血癌卻無法配對成功，只能透過近親的叔叔捐周邊血來拯救許爸爸，但兩個月後開始排斥，許爸爸受盡病苦折磨、半年後就往生了。許小姐表示，因了解病人尋求配對的「急」，也知道生命岌岌可危的「痛」，她呼籲更多年輕人，一起捲起衣袖救救等待配對的5萬多名的血癌病患，給他們一線生機。

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▼許小姐跟先生一起來建檔，許小姐(右)表示，因了解病人尋求配對的「急」，也知道生命岌岌可危的「痛」。





一早即抵達西屯國小骨髓幹細胞驗血現場的的陳同學，是一位89年次的年輕人，她在網路上得知骨髓建檔可以救人一命，於是展開研究、了解及清楚後，不僅落實了「做好事不能少我一人」，她還做到了「做好事要多邀一人」的善接引，3月31日約了好友，一早就來到西屯國小參加骨髓驗血建檔，陳同學在完成驗血建檔後高興的說：「我有健康的身體、青春不留白，我要救人」。

就讀大學財經系二年級的鄭同學，也是從網路上得知這場驗血建檔活動，起了大早趕來建檔，當志工問及：「如果配對到，是否願意捐贈骨髓？」鄭同學很有自信的告訴志工：「我19歲，我建檔；希望我20歲，就要配對到救人」。

▼參與驗血的黃家姊妹因為收看大愛劇場「超完美的任務」，認識了骨髓捐贈的重要。

參與驗血的黃家姊妹，則是收看大愛劇場「超完美的任務」，了解骨髓捐贈的重要，也從網路上得知建檔可以「救人一命、無損己身」，原本怕打針的姊姊被就讀護校畢業的妹妹說服後，克服心理障礙來建檔，學護理的黃姓妹妹表示，小小一針10c.c.就可救人一命、甚至一個家庭，只要增加配對機率，病患就有機會可以重生。

兩年前成功捐髓的陳先生，也帶著太太及兩個孩子現身說法及見證「救人一命、無損己身」，在完成捐贈兩年後，現今的他身體健康、體重也增加了2公斤！

慈濟呼籲，年輕熱忱的有緣人，快加入捐髓救人的行列，讓愛生生不息，你我就是唯一能救他的那個人！