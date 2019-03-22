熱血青年　雲科大學生驗血建檔願助人

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

為了讓血液疾病患者多一分生存的希望，3月20日慈濟在雲林科技大學舉辦骨髓捐贈驗血活動，除了有雲科大學生熱情響應，還有一下飛機就來驗血建檔的民眾。

雲科大吳姓同學剛考上研究所，日前發現頭部有不明腫塊，所幸3月20日報告出爐是黑色素沉澱，讓吳同學放下心中大石，當天就來響應驗血活動。加上前陣子有親人往生，更能體會生命的重要，決定做更多有意義的事情。原本對骨髓捐贈不了解而感到害怕，經過慈濟志工講解後就安心。吳同學表示，要及時做自己想做的事情、盡量去幫助人，不要等到沒辦法了，後悔就來不及了！骨髓捐贈「救人一命，無損己身」自己樂意響應。





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雲科大一年級學生孫同學、蔡同學是在雲科大慈青到班上宣導時，聽完後懷著可以幫助人的善念、相邀一起驗血建檔，他們表示，有一位慈濟志工用照片分享他兒子建檔後，很快配對成功的捐贈過程，讓她們心裡很感動，所以也希望之後能配對成功，達成捐贈的心願。

這位慈濟志工是簡圳銓，已捐血達543次，平時也捐血小板，他覺得捐血小板的方式跟過程都跟捐骨髓差不多，只是時間長短而已。簡圳銓的兒子也是捐髓者，簡圳銓用他記錄兒子捐髓過程的照片跟雲科大學生們分享，讓同學看了安心。

簡圳銓的兒子在幾年前剛讀大學時，在一堂通識課程看了一部影片，內容是關於血癌造成一個家庭無法維持正常生活，讓兒子主動捐血建檔，並在隔年2016年配對成功、完成捐髓。簡圳銓表示，贊同兒子的善念，未來會繼續以感恩心投入骨髓捐贈驗血活動，希望能幫助更多的血癌患者，獲得生命的重生。





響應救人一命的，還有前一晚剛下飛機的慈濟會員劉小姐。劉小姐的父親20多年前因罹癌往生讓她體會生命無常，加上看過慈濟書籍、骨髓捐贈相見歡影片很感動。劉小姐分享，當年父親罹癌時，全家人不論付出多少代價，都希望能把爸爸救回來，但是那時的醫療讓他們只能眼睜睜地看著父親受苦、離開人間，或許是同理心，這麼多年來，我一直想用我的血液救人。

驗血活動前一晚，遠在大陸工作的劉小姐一下飛機立刻聯繫慈濟志工謝淑麗，表示要到斗六慈濟醫院建檔，得知3月20日在雲科大有驗血活動非常開心，帶著先生一起完成多年的心願。劉小姐表示，造血功能正常，體內的血液一段時間就會自動老化與再生，我願意用我的周邊血幹細胞去救助血癌患者。能配對成功，讓血癌患者重生不只救了他個人，也救了他們家庭，讓他們有一個健康快樂的家庭，這是我樂於見到的事。

慈濟基金會表示，慈濟舉辦造血幹細胞驗血及宣導活動，祈盼喚醒社會大眾的愛心，並把骨髓捐贈的正確觀念讓大家瞭解，雖然只有萬分之一的配對成功率，但建檔者愈多，給病患重生的機會就愈大，可以帶給他們的家庭無限的希望。