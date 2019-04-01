運動健將line　相約十萬分之一的髓緣

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

慈濟3月31日在雲林縣虎尾圖書館前廣場舉辦骨髓幹細胞驗血活動，結合虎尾獅子會舉辦的捐血活動，向民眾解說骨髓幹細胞的相關知識。志工從上午9點到傍晚認真解說，邀約民眾一起響應救人的行動。其中有羽球好手參加全國運動選手選拔賽後立即前來建檔，也有運動好友用Line相約捐血又驗血，把握十萬分之一的機會，希望一起救更多人。

19歲的周同學就讀體育系，是羽球好手，當日參加全國運動選手選拔賽後，立即騎機車前來參加建檔。周同學的父母都是慈濟志工，從小耳濡目染，當母親邀約後立刻答應，周同學表示，一個小小的動作，可以讓生命再活過來，是很有意義的事情。





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就讀飛機工程系的陳同學原本只是來參加捐血活動，透過慈濟志工的解說，讓原本對捐骨髓有害怕恐懼的他化解疑慮。陳同學表示，自己的父親也有簽器官捐贈卡，這次也是父親鼓勵來捐血，如今知道驗血建檔也可能救人，雖然只有十萬分之一的機會，但因為之前看過骨髓捐贈相見歡影片，覺得蠻有意義的。

響應驗血建檔的，還有4位運動好友，當日透過Line群組相約來參加捐血，又一起來驗血建檔，期待未來可以配對成功，幫助需要的人。27歲的黃先生除了捐血、驗血，還簽屬器官捐贈卡，希望能救更多人。

29歲賴先生表示，過去因為不了解而擔心，現在都改用捐周邊血，所以沒那麼可怕，希望身體健康的人都可以來建檔，如果可以配對成功也是蠻幸運的，因為這樣可以救到一個家庭。

▼慈濟3月31日在雲林縣虎尾圖書館前廣場舉辦骨髓幹細胞驗血活動，結合虎尾獅子會舉辦的捐血活動，向民眾解說骨髓幹細胞的相關知識。





▼捐髓者廖小姐(中)希望藉由自己的捐髓過程為民眾解惑。

年輕的捐髓者廖小姐與民眾分享捐髓過程，以及接受配對的心境。廖小姐在5年前配對成功後，一改作息不正常的生活，提醒自己不要熬夜、搬物品時更小心；捐髓後，自己也更會替別人著想，思慮周延，會關心別人的健康、對別人會更體貼一點。

對於民眾最擔心的健康疑慮，廖小姐細心解說她自己沒有後遺症，反而因此調整生活作息，6小時的捐贈時間還可以選擇看電視、吃東西，但廖小姐選擇靜靜的捐贈完畢，心中祝福受髓者能早日康復。廖小姐回憶收到受髓者寄來的感謝函，期待能有一天他們能相見歡、看到對方健康的模樣。

慈濟基金會表示，慈濟志工主動說明、邀約民眾、啟發悲心，每一位驗血建檔者都可讓更多血癌患者有重生的機會，期盼更多人加入響應，讓生命中遇見奇蹟。