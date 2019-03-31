很可憐…他含淚上吊死在桐花公園樹頭　警方鼻酸道出背後原因

記者陳雕文／新北報導

新北市土城區民眾於本月30日清晨健行，行經桐花公園時，赫然發現一具死亡多時的男屍吊在樹頭，嚇得他急忙報案；警方調查發現，死者的親人多數已經逝世，現場無遺書，也沒外力介入，推測死者是走進桐花公園追憶家人，感到生無可戀的他，最後含淚走上絕路。

警方感嘆表示，遺體末梢已浮現屍斑，死亡多時。但死者為獨居，家人也都不在了，「除非民眾察覺，不然他可能就會一直吊在那邊，沒人料理後事，真的滿可憐的」。最後員警好不容易找到死者的姪子，他只淡淡表示，跟死者不熟…