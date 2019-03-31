吾爾開希知名酒吧「操場」暢飲　騎車遭活逮...警沒認出他

▲民運人士吾爾開希30日晚間到北市操場酒吧喝酒遭警方查獲酒駕。（圖／翻攝網路）

記者張君豪／台北報導

大陸六四學運、知名民運人士吾爾開希驚傳31日凌晨在台北市酒駕遭警方逮捕，今晨被送往台北地檢署偵辦。據瞭解吾爾開希30日晚間前往北市大安區和平東路2段知名酒吧「操場｜FUCKING PLACE」痛飲啤酒後獨自一人騎車準備返回新北市住處，剛踏出酒吧發動機車，因為搖搖晃晃遭警網攔截酒測，結果酒測值高達0.4mg，逮捕他的大安警分局瑞安所警員告知他已違反公共危險罪，將他逮捕扣車帶回。

▲民運人士吾爾開希30日晚間到北市操場酒吧喝酒遭警方查獲酒駕。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，昨天凌晨1點半左右，轄區瑞安所警員在和平東路二段執行酒測攔檢勤務，發現一名身材壯碩微胖的男子騎車搖晃，警員上前關心卻發現他滿身酒氣，經警員請他下車配合酒測，起初這名男子還微弱吐氣，導致酒測器無法感應，警員一直勸導他：「努力、再吹再吹再吹！」，後來酒測呼氣值高達0.40mg，警方當場查扣人車將他逮捕。

後來該男表明身分，警員才嚇到，原來這名身材微胖的男子竟然是當年參與六四學運的學運領袖吾爾開希，吾爾開希被查獲酒駕後態度相當配合，被警方帶回過程中一語不發，僅向警方表示他在操場酒吧內喝了約莫3~4杯啤酒，他自認還很清醒才會打算騎機車返回新北住處。

警方向他說明，酒測值已超過法定上限，得依規定以違反公共危險罪嫌移送法辦，過程中吾爾開希相當低調，全程甚少主動說話，也未要求請律師或聯絡朋友，大安警方約在清晨4點將他送往分局偵查隊，清晨8點就移送台北地檢署接受檢察官複訊。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【其他新聞】

►獨／靈泉寺夜宿女尼案延燒 方丈爆：同宿不只一次是取暖嗎？

►靈泉寺方丈驚爆與女尼共宿！ 方丈聲明：不忍女信眾太擠！



►警專男學生變裝夜闖女宿…辯「好奇女生布局」 女同學嚇壞：怎不退學